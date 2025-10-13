Зараз президент США Дональд Трамп є одним із найбільших приватних власників біткоїнів на американській території. Його криптоактиви оцінюють у 870 мільйонів доларів.

Що відомо про криптоактиви Трампа?

Трамп володіє криптовалютою, зокрема, через частку у Trump Media and Technology Group. Саме ця компанія керує Truth Social, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

У липня ця компанія купила біткойна на 2 мільярди доларів. Через це, частка Трампа скоротилась з 52% до 41%.

Цікаво! Більшою сумою біткоїна володіє лише декілька мільярдерів. Зокрема, Майкл Сейлор і Тім Дрейпер.

Зауважимо, що Трамп раніше скептично ставився до крипти. Проте під час своєї другої каденції він різко змінив думку. Зокрема, Трамп:

продав NFT-картки;

займався проєктом World Liberty Financial;

та навіть випустив власний мем-коїн.

Зверніть увагу! Trump Media and Technology Group почала активно скуповувати крипту. Кошти залучають через конвертовані облігації та акції. Як відомо, ринкова капіталізація компанії сьогодні менша ніж до переходу на біткойн. Проте якщо ця крипта дорожчатиме, будуть збільшуватись і активи Трампа.

Що потрібно знати про Трампа зараз?