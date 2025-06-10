После серьезных обвинений: биржа братьев Винклвоссов готовится к важному шагу

В США планируют создать новую биржу. Соответствующий запрос уже подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Биржа Gemini готовится к IPO

Криптовалютная биржа Gemini подала регистрационное заявление с формой S-1 на проведение первичного размещения акций (IPO). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forklog.

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Добавляют, что криптовалютная биржа планирует разместить акции класса А после рассмотрения заявки регулятором. В компании пока не определили количество и ценовой диапазон предложения ценных бумаг. Биржа приняла решение об IPO произошло на фоне выхода на фондовый рынок компании Circle.

Что такое IPO Это первичное размещение (предложение) ценных бумаг на бирже. Таким образом привлекают дополнительные финансы для развития бизнеса. После появления на фондовом рынке организация из частной превращается в публичную

Напомним, что 5 июня Circle привлекла 1,1 миллиарда долларов с переподпиской в 25 раз. Эмитента стейблкоина USDC оценили в 6,9 миллиарда долларов. В частности, известно, что в день выхода на биржу цена акций под тикером CRCL выросла на 168%.

Добавим, что в январе 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила биржу Gemini в продаже незарегистрированных ценных бумаг через программу Earn. В феврале Комиссия прекратила дело против Gemini.

Основатели биржи Тайлер и Кэмерон Винклвоссы, которые активно поддерживать Дональда Трампа во время выборов в 2024 году, резко критиковали тогдашнего главу ведомства Гэри Хенслера. Более того, они призывали к его отставке.

Интересно! Гэри Хенслера ушел с должности главы Комиссия по ценным бумагам и биржам США 20 января 2025 года. Это был день инаугурации Трампа на посту президента США.