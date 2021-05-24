Что произошло

BlockFi проводила акцию, в рамках которой насчитывали бонусы своим клиентам в долларах. Однако вместо долларов некоторым пользователям прислали биткоины. Так, вместо 700 долларов некоторые получили 700 биткоинов. В то время это было 35 миллионов долларов .

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Ошибочное начисление от криптобиржи / Скриншот пользователя Reddit FRITZ1818

Реакция криптобиржи

Криптобиржа требует вернуть все деньги и угрожает судебными исками. Зато за своевременное возвращение денег обещают выплату в размере 500 долларов .

Пользователей, которым неправильно зачислили бонус, меньше сотни, по словам представителей криптобиржи. Со всеми уже связались. В случае неудачи в возврате средств, BlockFi выдержит, ведь имеет достаточные запасы.

Интересно, что пользователи неоднократно жаловались на опыт работы с BlockFi : кому-то насчитывали неправильные бонусы, а кому-то было трудно вывести деньги с криптобиржи.