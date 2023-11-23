Инвесторы вывели около 956 миллионов долларов по криптовалютной бирже Binance за последние 24 часа. Однако, по данным Nansen, этот отток был небольшим по сравнению с более чем 65 миллиардами долларов остающихся на Binance активов.

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Ее руководитель Чанпен Чжао ушел в отставку, но во вторник признал себя виновным в многолетнем расследовании незаконных финансовых операций в США. Он приговорен к тюремному заключению.

Любопытно! Компания Binance не сразу прокомментировала ситуацию, но во вторник заявила, что приложила немало усилий, чтобы сделать Binance более безопасной и еще более защищенной.

Что произошло?

Пытаясь завоевать лидерство на рынке, Binance избежала важных проверок, которые могли бы отпугнуть клиентов. Компания не отчиталась о более чем 100 000 подозрительных транзакциях, включая операции с организациями, которые США признали террористическими группами, например ХАМАС.

Кроме того, она никогда не сообщала о транзакциях, связанных с вебсайтами, специализирующимися на продаже материалов с изображением сексуального насилия над детьми.

Ситуация внутри компании

Соглашение о выплате властям США в 4,3 миллиарда долларов бросает тень на перспективы крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Кроме того, Ричард Тенг, старший руководитель Binance, присоединившийся к компании в 2021 году – заменит Чжао.

Binance не полностью избавились от сложностей. Гражданский иск по SEC остается проблемой для биржи, которая (вероятно) приведет к дальнейшим штрафам,

– написал Роберт Ле, криптоаналитик из компании PitchBook, занимающейся анализом данных.

Некоторые эксперты также отметили, что сделка вероятно не разрешит юридические проблемы, с которыми сталкивается биржа в США. Обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам за нарушение законодательства США о ценных бумагах все еще остаются без решения.