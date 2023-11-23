Інвестори вивели близько 956 мільйонів доларів з криптовалютної біржі Binance за останні 24 години. Проте, за даними Nansen, цей відтік був невеликим порівняно з більш ніж 65 мільярдами доларів активів, які залишаються на Binance.

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Її керівник Чанпен Чжао пішов у відставку, та у вівторок визнав себе винним у багаторічному розслідуванні незаконних фінансових операцій в США. Він засуджений до тюремного ув'язнення.

Цікаво! Компанія Binance не відразу прокоментувала ситуацію, але у вівторок заявила, що доклала чимало зусиль, аби зробити Binance безпечнішою і ще більш захищеною.

Що трапилось?

Намагаючись здобути лідерство на ринку, Binance уникнула важливих перевірок, які могли б відлякати клієнтів. Компанія не відзвітувала про понад 100 000 підозрілих транзакцій, включаючи операції з організаціями, які США визнали терористичними групами, як от ХАМАС.

Крім того, вона ніколи не повідомляла про транзакції, повʼязані з вебсайтами, що спеціалізуються на продажу матеріалів з зображенням сексуального насильства над дітьми.

Ситуація всередині компанії

Угода про виплату владі США 4,3 мільярда доларів кидає тінь на перспективи найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance. Окрім того, Річард Тенг, старший керівник Binance, який приєднався до компанії в 2021 році – замінить Чжао.

Binance не повністю позбулися складнощів. Цивільний позов з SEC залишається проблемою для біржі, яка (ймовірно) призведе до подальших штрафів,

– написав Роберт Ле, криптоаналітик з компанії PitchBook, що займається аналізом даних.

Деякі експерти також зауважили, що угода ймовірно не розв'яже юридичні проблеми, з якими зіштовхується біржа в США. Звинувачення Комісії з цінних паперів і бірж за порушення законодавства США про цінні папери все ще залишаються без вирішення.