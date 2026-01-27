Теперь без крипты: в Госдуме России одобрили новый закон

Госдума России одобрила новый закон. Было принято решение, которое позволит изъятие криптовалюты у россиян

Что известно об изменениях, которые хочет внедрить Госдума?

Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству рекомендует к принятию законопроект, который должен установить ряд правил для крипты, сообщает издание The Moscow Times.

Важно! Новые правила будут касаться изъятия криптовалюты у граждан в рамках уголовных дел.

Закон призван закрыть правовой пробел, который мешал конфискации цифровых активов, и снизить риск легализации преступных доходов,

– отмечает издание, ссылаясь на "Единую Россию".

Что именно должен изменить этот закон:

проект федерального закона "О внесении изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" предлагает признать крипту как имущество в уголовном и уголовно-процессуальном праве;

то есть у российских властей появится возможность изымать крипту, сообщает "РБК".

Стоит сказать, что изъятие в этом случае может происходить так:

как с помощью физических носителей, например, серверов;

так и через перевод цифровой валюты на контролируемый российским правительством адрес.

К тому же у российских органов власти появится возможность накладывать арест на счета и затем осуществлять конфискацию.

