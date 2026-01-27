Тепер без крипти: у Держдумі Росії схвалили новий закон
- Держдума Росії схвалила законопроєкт, що дозволяє вилучати криптовалюту у громадян в рамках кримінальних справ.
- Законопроєкт пропонує визнати крипту як майно у кримінальному праві, що дозволить конфіскувати цифрову валюту.
Держдума Росії схвалила новий закон. Було ухвалено рішення, яке дозволить вилучення криптовалюти у росіян
Що відомо про зміни, які хоче впровадити Держдума?
Комітет Державної Думи з держбудівництва та законодавства рекомендує до прийняття законопроєкт, який має встановити низку правил для крипти, повідомляє видання The Moscow Times.
Важливо! Нові правила стосуватимуться вилучення криптовалюти у громадян в рамках кримінальних справ.
Закон покликаний закрити правову прогалину, яка заважала конфіскації цифрових активів, і знизити ризик легалізації злочинних доходів,
– наголошує видання, посилаючись на "Єдину Росію".
Що саме має змінити цей закон:
- проєкт федерального закону "Про внесення змін до статті 104.1 Кримінального кодексу Російської Федерації та Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації" пропонує визнати крипту як майно у кримінальному та кримінально-процесуальному праві;
- тобто у російської влади з'явиться можливість вилучати крипту, повідомляє "РБК".
Варто сказати, що вилучення у цьому випадку може відбуватися так:
- як за допомогою фізичних носіїв, наприклад, серверів;
- так і через переказ цифрової валюти на контрольовану російським урядом адресу.
До того ж у російських органів влади з'явиться можливість накладати арешт на рахунки та потім здійснювати конфіскацію.
Останні важливі новини про ситуацію в Росії
Криза в економіці Росії стрімко посилюється. На це, зокрема, вказує збільшення бюджетного дефіциту. До того ж у 2025 році ситуація для торгового сектору Росії стала однією з найгірших. Це найнижчі показники за останні 10 років. Протягом всього року, показник індексу підприємницької впевненості в торгівлі залишався в негативній зоні.
Російська Держдума продовжує активну боротьбу з "іноагентами". Наприклад, зараз російські банки на запит Мін'юсту зобов'язані надавати інформацію про вклади, операції осіб, що визнані "іноземними агентами".