Тепер без крипти: у Держдумі Росії схвалили новий закон

Держдума Росії схвалила новий закон. Було ухвалено рішення, яке дозволить вилучення криптовалюти у росіян

Що відомо про зміни, які хоче впровадити Держдума?

Комітет Державної Думи з держбудівництва та законодавства рекомендує до прийняття законопроєкт, який має встановити низку правил для крипти, повідомляє видання The Moscow Times.

Важливо! Нові правила стосуватимуться вилучення криптовалюти у громадян в рамках кримінальних справ.

Закон покликаний закрити правову прогалину, яка заважала конфіскації цифрових активів, і знизити ризик легалізації злочинних доходів,

– наголошує видання, посилаючись на "Єдину Росію".

Що саме має змінити цей закон:

проєкт федерального закону "Про внесення змін до статті 104.1 Кримінального кодексу Російської Федерації та Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації" пропонує визнати крипту як майно у кримінальному та кримінально-процесуальному праві;

тобто у російської влади з'явиться можливість вилучати крипту, повідомляє "РБК".

Варто сказати, що вилучення у цьому випадку може відбуватися так:

як за допомогою фізичних носіїв, наприклад, серверів;

так і через переказ цифрової валюти на контрольовану російським урядом адресу.

До того ж у російських органів влади з'явиться можливість накладати арешт на рахунки та потім здійснювати конфіскацію.

