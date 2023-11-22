Меньше угроз от кредиторов: как в Украине будут регулировать микрокредиты

Верховная рада приняла законопроект, регулирующий размеры ставки по микрокредитам — теперь она не может превышать 1% в день. За законопроект проголосовали 255 депутатов.

О чем идет речь в законе

Прежде всего закон вводит термин "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту". Ее максимальный размер не сможет превышать 1% в день от общей стоимости кредита.

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Теперь в договоре о потребительском кредите должна быть указана информация о дневную процентную ставку. Исключение будут кредиты, выполнение обязательств по которым обеспечено залогом, ипотекой или правом доверительной собственности.

Все по договору

Закон предусматривает, что кредиторы не могут требовать у людей средства, которые не указаны в договоре или не учтены в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре о потребительском кредите

Кредитор будет обязан передавать информацию обо всех потребительских кредитах, независимо от их суммы, хотя бы до. Также должна проводить оценку кредитоспособности потребителя.

Кроме того, запрещено устанавливать условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита в уже существующем договоре. Продление срока использования кредита может производиться исключительно путем заключения дополнительного договора с согласия сторон.

Что было со ставками раньше

До введения регулирования, на рынке микрокредитов дневная ставка могла достигать 5%, в то время как годовая превышала 1000%. Поэтому государственное регулирование рынков финансовых услуг предлагали еще летом.

В среднем люди, обращающиеся в микрофинансовые компании, получают ссуду на сумму 5000 грн с дневной ставкой 2,5%.

Таким образом, в течение распространенного срока кредитования, который составляет 14 дней, указанное лицо должно вернуть общую сумму 6750 гривен. Другими словами, стоимость кредитных средств в денежном выражении составляет 1750 гривен.