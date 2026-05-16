Как выгодно пользоваться кредиткой?

О том, как не тратить больше средств из-за пользования кредитными счетами, говорится на сайте galinfo.

Как отмечается на ресурсе, кредитная карта является довольно удобным финансовым инструментом и альтернативой наличных. Однако нужно не забывать, что за пользование средствами банка можно попасть не в очень хорошие ситуации.

Стоит рассчитывать собственные финансовые силы и понимать, сможете ли вернуть деньги, которые берете в долг. Чтобы пользование кредиткой не стало проблемой, стоит придерживаться определенных правил.

Выбирать кредитку карточку с условиями, где есть льготный период. То есть с таким счетом длительное время кредитные средства можно использовать без начисления процентов. Обычно льготное время составляет 30 – 65 дней. Так, клиент банка точно успеет вернуть незначительную сумму, которой воспользовался в определенной ситуации. В частности это не повлияет на платежеспособность и не создаст дополнительных расходов.

Выплачивать полную задолженность по карте. Нужно возвращать всю сумму, которая ранее снимали с кредитки, до начала следующего льготного периода. Фактически когда сумма небольшая и человек может ее вернуть – нужно не пропустить срок льготного периода и положить на кредитную карту все деньги, которых не хватает. Так, удастся сэкономить на комиссии и процентах, которые могут начислить за несвоевременную оплату так называемого займа.

Разобраться с условиями пользования картой. Например, большинство банков берут немалую комиссию за снятие наличных с кредитной карты. Если это учесть и попробовать найти другой метод – можно значительно сэкономить.

Регулярное пользование кредиткой. Некоторые программы в банках имеют ежемесячную комиссию за обслуживание неактивного счета. То есть придется платить за ту карту, которой не пользуетесь. Если же забыть о кредитной карте на длительное время, то банк даже может снизить кредитный лимит. Так, карта фактически потеряет свое действие и не сможет быть полезной для клиента.

Самостоятельно регулировать кредитный лимит. Чтобы контролировать себя и свои расходы – можно вручную установить ограничения на определенные услуги и оплату. Например, установить лимит на финансовые онлайн-операции.

Не пользоваться овердрафтом. Здесь, кстати, сразу же начисляются проценты и никаких льготных периодов нет. Хотя вариант удобен для срочного покрытия расходов, но имеет больше рисков.

Важно! Овердрафт – это краткосрочный банковский кредит, который дает возможность рассчитываться даже тогда, когда денег на счету нет совсем.

Использовать мобильный и интернет-банкинг как системы для контроля расходов и движения средств.

Какие риски от пользования кредитками?

На своем ютуб-канале "Капитал Независимости" Умида Самоенко основательница проекта обучения инвестициям FinUp, практикующий инвестор и наставник предпринимателей рассказывает, что кредитками лучше не пользоваться.

Чаще всего случатся так, что люди используют свои текущие финансы и будущие (с кредитных карт). Получается, что вместо того, чтобы инвестировать в будущее или отложить что-то на будущее, сейчас люди оказываются даже без нынешних средств. Поэтому, по словам эксперта, лучший способ погасить все задолженности на кредитных картах и в целом закрыть их.

Эксперт советует также рассчитывать и планировать расходы. Нужно не только жить комфортно сейчас, но и откладывать на финансовую подушку. Иначе есть риск попасть в финансовую яму.

Финансовая яма – это ситуация, когда человек или организация имеет значительные долги или недостаток средств и не может выбраться из них без внешней помощи,

– объяснила Умида Самоенко.

Поэтому, чтобы стать финансово независимыми, нужно закрывать потребительские кредиты и вдумчиво использовать свои деньги.

Что нужно знать о блокировке карт?

Как объяснил для 24 Канала пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, что когда банк блокирует счет из-за долгов есть ряд вариантов, как можно решить ситуацию.

"В нашем банке для клиентов, которые оказались в сложной ситуации с погашением долга, готовы предложить программы реструктуризации задолженности. Такие программы индивидуальны, с учетом ситуации и финансовых возможностей клиента", – отметил Серга.

В частности бывают ситуации, когда банк может списывать все средства с арестованных счетов для покрытия долгов владельца. Но это не касается карточек, которые предназначены для социальных выплат или пенсий.