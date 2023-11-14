МВФ предоставляет Украине одни из самых дорогих кредитов с начала войны

В октябре средняя стоимость обслуживания ссуд от внешних кредиторов составляла для Украины около 2,1% годовых. Наибольший процент по кредиту нужно выплачивать Международному валютному фонду.

Дорогие кредиты

В декабре Украина ожидает получить от МВФ новый транш на сумму 900 миллионов долларов. В рамках четырехлетней программы, утвержденной в марте, фонд должен предоставить Украине пакет помощи на 15,6 миллиарда долларов. В то же время именно МВФ оказывает помощь под самые высокие проценты среди всех кредиторов страны.

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По словам экспредседателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина, обслуживание кредитов от МВФ в 2023 году обойдется Украине в 8% годовых.

Для сравнения: кредит от Франции, полученный Украиной в ноябре 2022 г., имеет фиксированную доходность в 1,04% годовых, кредит от Японии в июне 2022 г. – 1,0% годовых, кредит от Канады в апреле 2023 г. – 1,5 % годовых.

Напомним, до конца текущего года МВФ прогнозирует рост ВВП в Украину до 4,5%. Такие данные эксперты фонда зафиксировали при работе над вторым пересмотром программы "Механизм расширенного финансирования" (EFF).

Несмотря на это, по итогам 2023 года государственный долг составит 88,1% ВВП Украины. В то время как в 2024 и 2025 годах этот показатель будет составлять 98,6% и 100,7% от внутреннего валового продукта соответственно.

МВФ (Международный валютный фонд) – это международная организация, предоставляющая кредиты странам-членам ООН. Она стремится помогать странам преодолевать кризисные явления, в частности в случае проблем с платежным балансом. Часто, кроме финансирования, фонд предоставляет требования к внедрению реформ и изменению законов.