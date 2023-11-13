Устойчивая экономика, несмотря на войну

Международный валютный фонд прогнозирует улучшение экономики в Украине до 4,5% к концу 2023 года. Такие данные эксперты МВФ получили при работе над вторым пересмотром программы "Механизм расширенного финансирования" (EFF).

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Для сравнения, при утверждении первого просмотра EFF этот показатель оценивался в диапазоне от 1% до 3%.

Во время работы миссии эксперты МВФ убедились, что, несмотря на разрушительное влияние войны на население и экономику Украины, макроэкономическая и финансовая стабильность сохранена благодаря взвешенной политике, а также постоянной и своевременной внешней поддержке,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в МВФ была оценена устойчивость украинской экономики.

Результаты миссии по второму пересмотру подтвердили ощутимый прогресс, достигнутый финансовым сектором и Украиной в целом в реализации положений программы как с точки зрения сохранения макроэкономической и финансовой стабильности в условиях войны, так и с точки зрения внедрения структурных реформ для послевоенного восстановления и вступления Украины в Европейский Союз.

— отмечает глава НБУ Андрей Пышный.

Однако есть ожидание, что в 2024 году рост замедлится до 3–4%, поскольку война продолжается, а риски ухудшения прогноза остаются значительными. В общем, за прогнозом МВФ, к 2026 году в Украине будет расти государственный долг

Важно! По итогам 2023 года государственный долг составит 88,1% ВВП Украины. В то время как в 2024 и 2025 годах этот показатель будет составлять 98,6% и 100,7% от внутреннего валового продукта соответственно.