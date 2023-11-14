Дорогі кредити

У грудні Україна очікує отримати від МВФ новий транш на суму 900 мільйонів доларів. В межах чотирирічної програми, що була затверджена у березні, фонд має надати Україні пакет допомоги на 15,6 мільярда доларів. Водночас саме МВФ надає допомогу під найвищі відсотки з-поміж усіх кредиторів країни.

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За словами ексголови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина, обслуговування кредитів від МВФ у 2023 році обійдеться Україні у 8% річних.

Для порівняння: кредит від Франції отриманий Україною у листопаді 2022 р. має фіксовану дохідність у 1,04% річних, кредит від Японії у червні 2022 р. – 1,0% річних, кредит від Канади у квітні 2023 р. – 1,5% річних.

Нагадаємо, до кінця поточного року МВФ прогнозує зростання ВВП в Україні до 4,5%. Такі дані експерти фонду зафіксували під час роботи над другим переглядом програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF).

Попри це за підсумками 2023 року державний борг складе 88,1% ВВП України. Тоді як у 2024 та 2025 роках цей показник буде становити 98,6% та 100,7% від внутрішнього валового продукту відповідно.

Довідково! МВФ (Міжнародний валютний фонд) — це міжнародна організація, що надає кредити країнам-членам ООН. Вона має на меті допомагати країнами долати кризові явища, зокрема в разі проблем із платіжним балансом. Часто окрім фінансування фонд надає вимоги до впровадження реформ та зміни законів.