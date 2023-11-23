Украина получила 400 миллионов долларов от Трастового фонда

В госбюджет Украины поступило около 400 миллионов долларов США через Трастовый фонд Всемирного банка. Эти деньги являются частью пятого дополнительного финансирования проекта PEACE in Ukraine.

Кредит на соцвыплаты

Средства Украина получила под залог Великобритании. Они будут использованы для частичного возмещения расходов украинского бюджета на пенсионные выплаты и зарплату медицинским работникам по программе медицинских гарантий.

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Сама программа PEACE в Украине направлена на поддержку государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления. Кредит был предоставлен на льготных условиях, его нужно отдать в течение 19 лет, и есть 5-летний период, когда не нужно выплачивать проценты.

Помощь международных партнеров критически важна для финансирования социальной сферы Украины. Благодарен Правительству Великобритании и команде Всемирного банка за продуктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация необходимых финансовых ресурсов. Отдельно хочу поблагодарить Великобританию за намерения сохранить прямую бюджетную поддержку Украины в следующем году,

– отмечает Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Важность финансирования

Напомним, ранее 24 канал писал, что без финансовой помощи Запада в Украине могут начаться проблемы с соцвыплатами Отсутствие финансирования может повлечь за собой кризис, поскольку Украина самостоятельно не может покрывать все расходы.

Поэтому без средств Запада придется либо сокращать социальные выплаты, либо выплаты военнослужащим.