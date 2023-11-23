Кредит на соцвиплати

Кошти Україна отримала під заставу Великої Британії. Вони будуть використані для часткового відшкодування витрат українського бюджету на пенсійні виплати та заробітну плату медичним працівникам за програмою медичних гарантій.

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Сама програма "PEACE in Ukraine" спрямована на підтримку державних видатків для забезпечення стійкого державного управління. Кредит був наданий на пільгових умовах, його треба віддати протягом 19 років, і є 5-річний період, коли не потрібно виплачувати відсотки.

Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України. Вдячний Уряду Великої Британії та команді Світового банку за продуктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація необхідних фінансових ресурсів. Окремо хочу подякувати Великобританії за наміри зберегти пряму бюджетну підтримку України у наступному році,

— зазначає Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Важливість фінансування

Нагадаємо, раніше 24 канал писав, що без фінансової допомоги Заходу в Україні можуть початися проблеми із соцвиплатами. Відсутність фінансування може спричинити кризу, оскільки Україна самотужки не може покривати всі витрати.

Тому без коштів Заходу доведеться або скорочувати соціальні виплати, або виплати військовослужбовцям.