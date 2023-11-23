Кредит на соцвыплаты

Средства Украина получила под залог Великобритании. Они будут использованы для частичного возмещения расходов украинского бюджета на пенсионные выплаты и зарплату медицинским работникам по программе медицинских гарантий.

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Сама программа PEACE в Украине направлена на поддержку государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления. Кредит был предоставлен на льготных условиях, его нужно отдать в течение 19 лет, и есть 5-летний период, когда не нужно выплачивать проценты.

Помощь международных партнеров критически важна для финансирования социальной сферы Украины. Благодарен Правительству Великобритании и команде Всемирного банка за продуктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация необходимых финансовых ресурсов. Отдельно хочу поблагодарить Великобританию за намерения сохранить прямую бюджетную поддержку Украины в следующем году,

– отмечает Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Важность финансирования

Напомним, ранее 24 канал писал, что без финансовой помощи Запада в Украине могут начаться проблемы с соцвыплатами Отсутствие финансирования может повлечь за собой кризис, поскольку Украина самостоятельно не может покрывать все расходы.

Поэтому без средств Запада придется либо сокращать социальные выплаты, либо выплаты военнослужащим.