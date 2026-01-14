Укр Рус
Финансы Финансовые новости "Приватбанк" подписал важное соглашение: теперь ситуация с кредитами улучшится
14 января, 18:00
3

"Приватбанк" подписал важное соглашение: теперь ситуация с кредитами улучшится

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • "Приватбанк" подписал соглашение с ЕИБ и ЕИФ, что предоставит доступ малому и среднему бизнесу к финансированию на сумму до 100 миллионов евро.
  • Соглашение предусматривает портфельную гарантию, которая будет покрывать 30 – 80% суммы отдельного кредита, снижая риски для банка и делая кредитование доступным.

"Приватбанк" и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) совместно с Европейским инвестиционным фондом (ЕИФ) подписали многолетнее соглашение. Этот договор предусматривает помощь украинскому бизнесу.

Что известно об изменениях в "Приватбанке"?

Именно эта программа открывает для малого и среднего доступа к портфелю финансирования на сумму до 100 миллионов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".

Читайте также Все для защиты нефтяных доходов Венесуэлы: Трамп объявил о введении чрезвычайного положения

Обратите внимание! Это первая в истории такая сделка для государственного "Приватбанка". Реализуется она в рамках программы EU4Business Guarantee Facility Ukraine.

 

Лариса Чернышев

Заместитель председателя правления Приватбанка

Мы благодарны европейским партнерам за то, что помогают нам предоставлять бизнесу такой необходимый доступ к доступному финансированию. Особенно важно, что это многолетнее соглашение, которое еще раз подтверждает веру партнеров в украинский бизнес.

Заметим, что такая помощь будет предоставляться под гарантии от первой потери на сумму 40 миллионов евро.

Соглашение Приватбанка с Группой ЕИБ предусматривает портфельную гарантию, которая будет покрывать 30 – 80% суммы отдельного кредита. Это позволит снизить рисковую нагрузку на банк и сделает кредитование предпринимателей еще более доступным, 
– сообщает банк.

Нужно понимать, что это долгосрочная инициатива, которая будет поддерживать украинский бизнес. Соглашение продлится до 19 июня 2040 года.

"Приватбанк" с начала полномасштабной войны активно привлекает гарантии международных партнеров. Благодаря этому удалось в целом профинансировать украинский бизнес на почти 1,5 миллиарда евро, сообщает банк.

Что означает это соглашение для "Приватбанка"?

  • Программа EU4Business Guarantee Facility Ukraine является частью более широкой поддержки Украины от ЕС. Она работает в целом для 5 стран. Кроме Украины EU4Business Guarantee действует в Армении, Азербайджане, Грузии и Молдове.

  • Сейчас именно "Приватбанк" обслуживает почти 60% от всех украинских предпринимателей. Этот гарантийный механизм будет иметь системное влияние на рынок кредитования малого и среднего бизнеса.