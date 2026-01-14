"Приватбанк" подписал важное соглашение: теперь ситуация с кредитами улучшится

"Приватбанк" и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) совместно с Европейским инвестиционным фондом (ЕИФ) подписали многолетнее соглашение. Этот договор предусматривает помощь украинскому бизнесу.

Что известно об изменениях в "Приватбанке"?

Именно эта программа открывает для малого и среднего доступа к портфелю финансирования на сумму до 100 миллионов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".

Обратите внимание! Это первая в истории такая сделка для государственного "Приватбанка". Реализуется она в рамках программы EU4Business Guarantee Facility Ukraine.

Лариса Чернышев Заместитель председателя правления Приватбанка Мы благодарны европейским партнерам за то, что помогают нам предоставлять бизнесу такой необходимый доступ к доступному финансированию. Особенно важно, что это многолетнее соглашение, которое еще раз подтверждает веру партнеров в украинский бизнес.

Заметим, что такая помощь будет предоставляться под гарантии от первой потери на сумму 40 миллионов евро.

Соглашение Приватбанка с Группой ЕИБ предусматривает портфельную гарантию, которая будет покрывать 30 – 80% суммы отдельного кредита. Это позволит снизить рисковую нагрузку на банк и сделает кредитование предпринимателей еще более доступным,

– сообщает банк.

Нужно понимать, что это долгосрочная инициатива, которая будет поддерживать украинский бизнес. Соглашение продлится до 19 июня 2040 года.

"Приватбанк" с начала полномасштабной войны активно привлекает гарантии международных партнеров. Благодаря этому удалось в целом профинансировать украинский бизнес на почти 1,5 миллиарда евро, сообщает банк.

Что означает это соглашение для "Приватбанка"?