Крах зерновой сделки: в МВФ назвали предел "умного подорожания"

Решение России выйти из зерновой сделки по-настоящему всколыхнуло рынок. В Международном валютном фонде поделились прогнозом потенциального роста цен.

Государство-агрессор сообщило о приостановлении своего участия в зерновой инициативе примерно неделю назад. Это привело к росту напряженности в регионе и усугубило неопределенность глобальной поставки зерна.

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МВФ поделились прогнозом по ценам на зерно

Главный экономист Международного валютного фонда прогнозирует, что стоимость зерна может вырасти на 15% после краха зерновой инициативы. Напомним, что днем ранее цены на пшеницу достигли пикового уровня за 5 месяцев.

Очевидно, что Черноморская инициатива играла важную роль для обеспечения достаточного предложения зерна для мира в прошлом году.

– заявил эксперт.

Представитель МВФ также добавил, что эти инструменты могут работать в обратном направлении. Скорее всего это приведет к усилению давления на стоимость продуктов на глобальном уровне. В то же время в МФВ добавили, что они считают рост цен в диапазоне 10 – 15% как "умную оценку".

Пока один из важнейших торговых маршрутов Украины оказался под угрозой. К тому же, Украина играет крайне важную роль для мирового продовольственного рынка. Особенно это актуально накануне сбора нового урожая.

Также напомним о последних важных изменениях на рынке зерновых культур: