Инвестиционный банк JPMorgan убежден, что Etherеum только начинает сиять на рынке. В частности, речь идет о том, что рост стоимости цифровой валюты в течение последних недель, скорее всего, будет и в дальнейшем продолжаться.

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Триумф Etherеum

Дальше – больше. Эксперты считают, что рост Etherеum будет в разы быстрее, чем биткоин а . Они выделяют три основные причины.

Первая – стойка ликвидность. Иллюстрацией этого является резкое падение криптовалют на прошлой неделе. Известно, что больше всего пострадал именно биткоин, поскольку его длинные позиции сократились сразу на 23%. Тогда как Etherеum потерял лишь 17% за аналогичный период.

Вторая причина – меньшая зависимость цифровой валюты от деривативов. На позиции Etherеum в меньшей степени влияют колебания рынков производных финансовых инструментов.

На рынке со значительно более высоким спотовым оборотом, вполне вероятно, что долгосрочная позиция, которая лежит в основе, меньше зависит от кредитного плеча в виде фьючерсов и свопов,

– сказали в JPMorgan.

Деривативы Это биржевые инструменты для заключения срочных сделок. Участники торгов используют деривативы для спекуляций (получение высокой прибыли) и хеджирования рисков. Чаще всего инвесторы используют такие деривативы: фьючерсы, опционы, форварды и свопы.

В-третьих – прочная база спроса на Etherеum. В отличие от биткоина, этой криптовалюте также присущи более высокие темпы транзакций в публичном цепочке блоков. В целом это связывают с ростом активности трейдеров на таких торговых площадках, как DeFi тому подобное.