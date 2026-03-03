"Цены станут ниже, чем были": Трамп спрогнозировал стоимость нефти после конфликта с Ираном

Пока цены на нефть стремительно растут, президент США предполагает, что впоследствии стоимость упадет до еще более низких уровней, чем была раньше. По словам Трампа цены взлетели вверх временно.

Что будет с ценами на нефть?

О том, какую стоимость нефти прогнозирует Трамп впоследствии, сообщает Clash Report.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с резким повышением цен на нефть, возникшую на фоне ударов по Ирану.

Если у нас будут немного выше цены на нефть на некоторое время, после завершения этой ситуации они упадут – и, как я считаю, даже станут ниже, чем были,

– сказал Трамп.

То есть глава Белого Дома считает, что обострение на Ближнем Востоке фактически никак не повлияет на экономическую ситуацию. А временное и "кратковременное" повышение цен на нефть – наоборот будет способствовать еще меньшим показателям стоимости после окончания операции.

На сколько процентов подорожала нефть?

Уже третий день подряд из-за обострения американо-израильского конфликта с Ираном цены на нефть растут. Об этом говорится в материале Reuters.

Так, от 27 февраля, когда закрыли торги, стоимость нефти от марки Brent выросла на 17%. В то же время цена марки West Texas Intermediate выросла на почти аналогичные 16%.

Хотя существуют опасения относительно потоков нефти через Ормузский пролив, большим риском для рынка будет нацеливание Ирана на дополнительную энергетическую инфраструктуру в регионе. Это может привести к более длительным перебоям,

– говорится в материале.

В частности известно, что удары по Ливану в понедельник 2 марта вызвали ответ по странам Персидского залива. Также пострадали танкеры в Ормузском проливе, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Что еще известно о ценах на нефть и ценные металлы?