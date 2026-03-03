"Цены станут ниже, чем были": Трамп спрогнозировал стоимость нефти после конфликта с Ираном
- Президент США Дональд Трамп прогнозирует, что после завершения конфликта с Ираном цены на нефть упадут.
- Из-за обострения конфликта стоимость нефти марки Brent выросла на 17%, а West Texas Intermediate на 16%.
Пока цены на нефть стремительно растут, президент США предполагает, что впоследствии стоимость упадет до еще более низких уровней, чем была раньше. По словам Трампа цены взлетели вверх временно.
Что будет с ценами на нефть?
О том, какую стоимость нефти прогнозирует Трамп впоследствии, сообщает Clash Report.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с резким повышением цен на нефть, возникшую на фоне ударов по Ирану.
Если у нас будут немного выше цены на нефть на некоторое время, после завершения этой ситуации они упадут – и, как я считаю, даже станут ниже, чем были,
– сказал Трамп.
То есть глава Белого Дома считает, что обострение на Ближнем Востоке фактически никак не повлияет на экономическую ситуацию. А временное и "кратковременное" повышение цен на нефть – наоборот будет способствовать еще меньшим показателям стоимости после окончания операции.
На сколько процентов подорожала нефть?
Уже третий день подряд из-за обострения американо-израильского конфликта с Ираном цены на нефть растут. Об этом говорится в материале Reuters.
Так, от 27 февраля, когда закрыли торги, стоимость нефти от марки Brent выросла на 17%. В то же время цена марки West Texas Intermediate выросла на почти аналогичные 16%.
Хотя существуют опасения относительно потоков нефти через Ормузский пролив, большим риском для рынка будет нацеливание Ирана на дополнительную энергетическую инфраструктуру в регионе. Это может привести к более длительным перебоям,
– говорится в материале.
В частности известно, что удары по Ливану в понедельник 2 марта вызвали ответ по странам Персидского залива. Также пострадали танкеры в Ормузском проливе, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.
Что еще известно о ценах на нефть и ценные металлы?
Сегодня цены на ресурс выросли на 7%, что связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Большинство танкеров избегает прохождения этой местностью, чтобы не понести убытки, вследствие атак, которыми угрожает Иран.
В частности на фоне конфликта между Ираном и США изменились цены на золото. Сейчас показатель ниже на 1,4%, его удалось стабилизировать. Однако после атак на Ближнем востоке цены стремительно шли вверх.