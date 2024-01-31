Конфликт в Красном море не угасает: как это влияет на рынок нефти и инфляцию

Ситуация в Красном море, которое является одним из важных торговых путей в мире, остается напряженной. Более того, возникают новые риски, о которых стоит знать больше.

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала руководитель аналитического направления Blackshield Capital Илья Кислицкий рассказал, какие последствия может иметь конфликт в Красном море для мира.

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Логистические вызовы для перевозчиков

Илья Кислицкий подчеркнул, что в течение последнего месяца наблюдаем за непростой ситуацией в Красном море. В частности, хуситы подрывают корабли в Красном море, в ответ США нанесли десятки ударов по Йемену. При этом Иран обстреливает Сирию, Ирак и Пакистан, а последний и себе нанес ответные удары.

Вышеупомянутые локальные конфликты проводят к тому, что все больше перевозчиков предпочитают безопасные, но длинные и дорогие пути – вокруг Африки через мыс Доброй Надежды, указал эксперт.

Напомним, что мощная датская компания Maersk еще в начале января сообщила, что корректирует свои маршруты из-за атак на суда в Красном море. В частности, некоторые суда перевозчика будут идти возле берегов Африки.

Илья Кислицкий Глава аналитического направления Blackshield Capital Это более долгий и длительный маршрут, на который тратится больше топлива и времени, что, собственно, делает его менее популярным, чем вариант Суэцкого канала. К тому же этот обходной путь повышает стоимость перевозки и заставляет бизнес оценивать перспективы роста цен на логистику и увеличение сроков поставок.

Аналитик добавил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке привела к логистическим перебоям на региональном уровне, что похоже на времена пандемии коронавируса. В частности, некоторые заводы даже приостановили работу из-за отсутствия необходимых запчастей, а товары широкого потребления могут ситуативно вырасти в цене.

Как конфликт в Красном море влияет на рынок нефти

По словам эксперта, проблемы в Красном море также имеют большое значение и для рынка нефти, ведь рост напряжения между Израилем и Хезболлой, которую поддерживает Иран, может значительно повлиять на формирование цен на сырье. Илья Кислицкий выделил следующие аспекты:

С одной стороны, в Blackshield Capital не считают, что проблемы в Красном море приведут к резкому и существенному росту цен на нефть уже в ближайшие недели, поскольку, учитывая запасы (нефти – 24 Канал) и объемы производства на начало 2024 года, рынок был довольно сбалансированным;

С другой стороны, возможная эскалация между Израилем и Хезболлой, которую поддерживает Иран, может привести к перебоям в поставках нефти и оказаться серьезной проблемой в краткосрочной перспективе. Если этот сценарий станет реальностью, то, по оценке экспертов, производителям нефти стоит попробовать зафиксировать цены в долгосрочной перспективе.

На момент создания этого материала стоимость эталонных брендов нефти Brent и WTI колеблется на уровне 82,03 доллара за баррель и 76,99 доллара за баррель соответственно, согласно данным Bloomberg

Кислицкий также отметил, что для многих регионов, прежде всего Еврозоны, устойчивый рост цен на нефть эквивалентен росту инфляции. По его словам, если угроза сохранится, это может отодвинуть потенциальное снижение ключевых процентных ставок на несколько кварталов.

Прогноз от одного из топовых банков США

Добавим, что специалисты из Goldman Sachs также оценили риски от конфликта в Красном море и поделились собственным прогнозом относительно потенциального роста цен. Вот некоторые из их выводов:

В Goldman Sachs утверждают, что перебои в транспортировке товаров через Красное море спровоцировали подорожание фрахта, однако влияние на инфляцию остается незначительным;

Они ожидают, что эскалация конфликта в Красном море, которая привела к росту транспортных расходов, может спровоцировать "подъем" базовой глобальной инфляции примерно на 0,1%. Согласно их оценке, последствия больше почувствуют в Европе.