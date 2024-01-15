Сообщают, что российский центробанк договаривается с международными юридическими компаниями по поводу представительства интересов государства-агрессора в суде. Кроме того, они заказали анализ соответствующего законодательства за границей и прецедентов других стран.

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Россия планирует обжаловать в судах конфискацию 300 миллиардов долларов

В Bloomberg подчеркнули, что для России этот вопрос становится насущнее после того, как США и их союзники все чаще обсуждают вопросы конфискации российских активов.

Российские чиновники считают, что рассмотрение дела о конфискации замороженных средств в судебном порядке воспрепятствует переводу этих активов Украине даже если Россия не сможет получить обратно контроль над этими деньгами.

В России также убеждены, что страны Запада имеют достаточно мало шансов в суде и не имеют законных оснований для конфискации на основе законодательства, принятого после замораживания российских активов.

Напомним, что администрация президента Джозефа Байдена поддерживает законодательные акты, позволяющие конфисковать некоторые российские активы. Белый дом хочет согласовать этот шаг с союзниками из G7. Прежде всего, это касается стран Европы, где хранится около двух третей российских замороженных активов.