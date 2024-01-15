Повідомляють, що російський центробанк домовляється з міжнародними юридичними компаніями щодо представництва інтересів держави-агресорки у суді. Крім того, вони замовили аналіз відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах.

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Росія планує оскаржувати у судах конфіскацію 300 мільярдів доларів

У Bloomberg наголосили, що для Росії це питання стає більш нагальним після того, як США та їхні союзники все частіше обговорюють питання щодо конфіскації російських активів.

Російські чиновники вважають, що розгляд справи про конфіскацію заморожених коштів у судовому порядку стане на заваді переказу цих активів Україні навіть, якщо Росія не зможе отримати назад контроль над цими грошима.

У Росії також переконані, що країни Заходу мають досить мало шансів у суді та не має законних підстав для конфіскації на основі законодавства, прийнятого після замороження російських активів.

Нагадаємо, що адміністрація президента Джозефа Байдена підтримує законодавчі акти, які дозволять конфіскувати деякі російські активи. Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з G7. Перш за все це стосується країн Європи, де зберігається близько двох третин російських заморожених активів.