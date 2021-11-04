Компания известного инвестора Кэти Вуд продала активы производителя электромобилей, зафиксировав свою прибыль после того, как рыночная капитализация Tesla пересекла отметку в 1 триллион долларов. Речь идет о 80 100 акциях компании Илона Маска .

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Компания Кэти Вуд продала более 80 тысяч акций Tesla

Этот шаг принес Ark Invest 93,8 миллиона долларов. В день продажи акции Tesla закончили день с ценой 1172 доллара за каждую. Компания Кэти Вуд, которая согласно Bloomberg на начало 2021 года управляла активами на 50 миллиардов долларов, "сбрасывает" ценные бумаги производителя электрокаров с тех пор, как они начали расти в цене, то есть с начала сентября. Такая стратегия позволяет инвестиционному фонду получать прибыль. Учитывая последнюю продажу, компания Ark Invest за последние три месяца продала акции Tesla на 1,3 миллиарда долларов.

По данным Yahoo!Finance , актуальная стоимость акций Tesla составляет 1213 долларов за каждую, рыночная капитализация компании достигла 1,2 триллиона долларов.

Кэти Вуд известна тем, что продает активы компании Илона Маска, капитал которого Forbes оценивает в 316,5 миллиарда долларов, когда они демонстрируют сверхрезультаты в течение определенного периода. Инвестор прокомментировала это следующим образом: "не делать этого было бы неразумным управлением портфелем".

Нам нравится контролировать размеры наших позиций,

– добавила она.

Компания Кэти Вуд продала акции Tesla почти на 94 миллиона долларов

Что происходит с акциями Tesla

Ценные бумаги Tesla выросли на 20% с 25 октября 2021 года. Один из главных импульсов – заявление компании по прокату автомобилей Hertz о рекордном заказе на 100 тысяч электромобилей. Позже акции Tesla упали на 3% из- за заявления генерального директора компании Илона Маска. Миллиардер заявил, что автопроизводитель еще не подписал соответствующий контракт с Hertz. По данным Bloomberg , это соглашение оценивают в 4,2 миллиарда долларов.

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Представители Hertz сообщили, что компания сделала первоначальный заказ на 100 тысяч автомобилей и поставки уже начались.