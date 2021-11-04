Каким будет курс доллара

Среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в 2021 году ожидается на уровне 27,30. Интересно, что еще в августе этого года аналитики были пессимистичнее по отношению к гривне и прогнозировали курс на уровне 28,40 гривны за доллар.

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В 2022 году и аналитики Oxford Economics ожидают курс в среднем на уровне 28,70 гривны за доллар. Примечательно, что они ожидали, что курс достигнет 29,30 гривны за доллар.

К 2023 году аналитики не изменили своего прогноза. Среднегодовой курс гривны по отношению к доллару и дальше ожидается на уровне 29,40 .

Обратите внимание! В бюджете на 2021 год заложен прогноз курса доллара на уровне 29,10 гривны, а в 2022 году – 28,60.

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