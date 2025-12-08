Новый удар для россиян: теперь им придется закрывать чужие долги
- Российское правительство рассматривает повышение тарифов на электроэнергию по всей стране, чтобы закрыть финансовую дыру в энергосистеме Северного Кавказа.
- Ситуация в Северном Кавказе критическая из-за значительных краж электроэнергии и неплатежей.
Российское правительство рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию. Изменения должны произойти по всей территории страны. Таким образом Кремль стремится закрыть финансовую дыру, которая возникла в энергосистеме Северного Кавказа.
Почему в России может подорожать электроэнергия?
Ситуация в системе Северного Кавказа критическая, она истощает государственный бюджет, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Почему ситуация в системе Северного Кавказа такая напряженная:
- там значительные "потери" электроэнергии;
- к тому же потребители стабильно не платят за полученные услуги.
Для понимания, по состоянию на сейчас, задолженность в этом регионе такова:
- она составляет – 63,8 миллиарда рублей;
- это примерно 90% от всех долгов на российской территории.
В то же время коммерческие потери, то есть, кражи киловатт-часов, уже достигают критических масштабов. Кремль не имеет возможности это компенсировать. За 7 месяцев 2025 года потери в Дагестане, например, достигли – 47,95%.
Обратите внимание! В прошлом году убытки энергосистемы Северного Кавказа достигли 21 миллиарда рублей.
Вероятно, эта тенденция продолжится и дальше, если не будет проведено радикальных реформ. От таких убытков сильно пострадают и другие российские регионы, ведь они должны будут нести это бремя.
Повышение тарифов это не просто коррекция цен, а скрытый трансферт: россияне из центральных и восточных губерний, которые добросовестно платят за свет, будут финансировать хаос на Кавказе, где воровство стало нормой. Такая модель не только угрожает стабильности энергетического сектора, но и подрывает доверие к федеральному центру,
– отмечает разведка.
Нужно понимать, что ситуация в российском бюджете будет только ухудшаться. По данным "The Moscow Times", бюджетный дефицит по итогам 2025 должен достичь – 5,7 триллиона. Это больше чем ожидалось ранее.
Какова ситуация с экономикой России сейчас?
В России ухудшается экономическая ситуация. Особенно ощутимый упадок в промышленности. В частности, в угольном секторе сейчас более 70% убыточных предприятий.
Нефтегазовые доходы России сокращаются. Впоследствии они могут уменьшиться еще больше. Дело в том, что ЕС планирует полный отказ от российских нефти и газа в течение следующих нескольких лет.