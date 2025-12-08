Новий удар для росіян: тепер їм доведеться закривати чужі борги

Російський уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію. Зміни мають відбутися по всій території країни. Таким чином Кремль прагне закрити фінансову діру, яка виникла в енергосистемі Північного Кавказу.

Чому в Росії може подорожчати електроенергія?

Ситуація в системі Північного Кавказу критична, вона виснажує державний бюджет, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Чому ситуація в системі Північного Кавказу така напружена:

там значні "втрати" електроенергії;

до того ж споживачі стабільно не платять за отримані послуги.

Для розуміння, станом на зараз, заборгованість у цьому регіоні така:

вона складає – 63,8 мільярда рублів;

це приблизно 90% від усіх боргів на російській території.

Водночас комерційні втрати, тобто, крадіжки кіловат-годин, уже сягають критичних масштабів. Кремль не має змоги це компенсувати. За 7 місяців 2025 року втрати в Дагестані, наприклад, сягнули – 47,95%.

Зверніть увагу! Торік збитки енергосистеми Північного Кавказу сягнули 21 мільярдів рублів.

Імовірно, ця тенденція триватиме і далі, якщо не буде проведено радикальних реформ. Від таких збитків сильно постраждають і інші російські регіони, адже вони матимуть нести цей тягар.

Підвищення тарифів це не просто корекція цін, а прихований трансферт: росіяни з центральних і східних губерній, які сумлінно платять за світло, фінансуватимуть хаос на Кавказі, де крадіжки стали нормою. Така модель не лише загрожує стабільності енергетичного сектору, але й підриває довіру до федерального центру,

– наголошує розвідка.

Потрібно розуміти, що ситуація в російському бюджеті лише погіршуватиметься. За даними "The Moscow Times", бюджетний дефіцит за підсумками 2025 має сягнути – 5,7 трильйона. Це більше ніж очікувалось раніше.

Яка ситуація з економікою Росії зараз?