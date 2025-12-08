Новий удар для росіян: тепер їм доведеться закривати чужі борги
- Російський уряд розглядає підвищення тарифів на електроенергію по всій країні, щоб закрити фінансову діру в енергосистемі Північного Кавказу.
- Ситуація в Північному Кавказі критична через значні крадіжки електроенергії та неплатежі.
Російський уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію. Зміни мають відбутися по всій території країни. Таким чином Кремль прагне закрити фінансову діру, яка виникла в енергосистемі Північного Кавказу.
Чому в Росії може подорожчати електроенергія?
Ситуація в системі Північного Кавказу критична, вона виснажує державний бюджет, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Чому ситуація в системі Північного Кавказу така напружена:
- там значні "втрати" електроенергії;
- до того ж споживачі стабільно не платять за отримані послуги.
Для розуміння, станом на зараз, заборгованість у цьому регіоні така:
- вона складає – 63,8 мільярда рублів;
- це приблизно 90% від усіх боргів на російській території.
Водночас комерційні втрати, тобто, крадіжки кіловат-годин, уже сягають критичних масштабів. Кремль не має змоги це компенсувати. За 7 місяців 2025 року втрати в Дагестані, наприклад, сягнули – 47,95%.
Зверніть увагу! Торік збитки енергосистеми Північного Кавказу сягнули 21 мільярдів рублів.
Імовірно, ця тенденція триватиме і далі, якщо не буде проведено радикальних реформ. Від таких збитків сильно постраждають і інші російські регіони, адже вони матимуть нести цей тягар.
Підвищення тарифів це не просто корекція цін, а прихований трансферт: росіяни з центральних і східних губерній, які сумлінно платять за світло, фінансуватимуть хаос на Кавказі, де крадіжки стали нормою. Така модель не лише загрожує стабільності енергетичного сектору, але й підриває довіру до федерального центру,
– наголошує розвідка.
Потрібно розуміти, що ситуація в російському бюджеті лише погіршуватиметься. За даними "The Moscow Times", бюджетний дефіцит за підсумками 2025 має сягнути – 5,7 трильйона. Це більше ніж очікувалось раніше.
Яка ситуація з економікою Росії зараз?
В Росії погіршується економічна ситуація. Особливо відчутний занепад у промисловості. Зокрема, у вугільному секторі зараз більш як 70% збиткових підприємств.
Нафтогазові доходи Росії скорочуються. Згодом вони можуть зменшитись ще більше. Річ у тім, що ЄС планує повну відмову від російських нафти та газу протягом наступних декількох років.