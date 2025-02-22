Коллекторам ограничат права: ветеранов защитят от вымогательства долгов
Правительство подало законопроект, который запрещает коллекторам требовать долги у ветеранов войны и членов их семей. Ранее такой запрет уже действовал в отношении военнослужащих.
Как будут защищать семьи военных
Это станет дополнительной социальной гарантией, которая поддержит ветеранов войны во время возвращения к мирной жизни, позволяя им сосредоточиться на адаптации и восстановлении, отмечают в правительстве. Об этом передает 24 Канал со ссылкой на проект закона №13033.
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Изменения помогут ветеранам войны избегать ненужных контактов с кредиторами и коллекторами, что уменьшит риск стресса и эмоционального напряжения, связанного с финансовыми обязательствами.
В июле 2022 года Верховная Рада запретила коллекторам взимать долги с бойцов ВСУ, теробороны и переселенцев. До того, в 2021 году, был принят закон, регулирующий деятельность коллекторов, предоставляя НБУ полномочия контролировать их действия и рассматривать обращения граждан.
Что не так с предыдущим законом о коллекторах
В пояснительной записке указано, что закон "О потребительском кредитовании" защищает военнослужащих, но не охватывает ветеранов войны. Поэтому предлагается расширить перечень защищенных категорий, предоставив ветеранам дополнительную социальную защиту в сфере кредитных обязательств.
В частности, кредитодатели и коллекторские компании обязаны воздерживаться от инициативных контактов с потребителями, которые сообщили о своей принадлежности к вышеупомянутой защищенной категории.