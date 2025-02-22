Як будуть захищати родини військових

Це стане додатковою соціальною гарантією, яка підтримає ветеранів війни під час повернення до мирного життя, дозволяючи їм зосередитися на адаптації та відновленні, зазначають в уряді, передає 24 Канал із посиланням на проєкт закону №13033.

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Зміни допоможуть ветеранам війни уникати непотрібних контактів з кредиторами та колекторами, що зменшить ризик стресу та емоційного напруження, пов’язаного з фінансовими зобов’язаннями.

У липні 2022 року Верховна Рада заборонила колекторам стягувати борги з бійців ЗСУ, тероборони та переселенців. До того, у 2021 році було ухвалено закон, що регулює діяльність колекторів, надаючи НБУ повноваження контролювати їхню поведінку та розглядати звернення громадян.

Що не так із попереднім законом про колекторів

У пояснювальній записці зазначено, що закон "Про споживче кредитування" захищає військовослужбовців, але не охоплює ветеранів війни. Тому пропонується розширити перелік захищених категорій, надавши ветеранам додатковий соціальний захист у сфері кредитних зобов’язань.

Зокрема, кредитодавці та колекторські компанії зобов’язані утримуватися від ініціативних контактів з споживачами, які повідомили про свою належність до вищезазначеної захищеної категорії.