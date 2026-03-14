Копейка может превратиться в 80 тысяч: как определить коллекционную ценность монеты
Нумизматы в Украине и мире готовы платить большие деньги за редкие монеты, имеющие какую-то "изюминку". Однако далеко не каждая старая монета, которая лежит в копилке или кошельке, имеет коллекционную ценность.
Как оценивают монеты?
Коллекционные монеты определяются по редкости, состоянию сохранности, годом выпуска, наличием "ошибок" и особенностями чеканки, пишет Ukrlot.
Профессиональные нумизматы выделяют пять главных признаков, которые превращают обычную монету в коллекционную:
Тираж и год выпуска
Чем меньше копий отчеканил банк, тем выше цена. Некоторые годы были скупыми на выпуск определенных номиналов, поэтому они стали редкими.
Состояние сохранности (грейдинг)
Монета в идеальном состоянии может стоить в 100 раз дороже такой же, но затертой. Даже микроскопические царапины имеют значение.
Уникальный брак
Так называемые монеты-перевертыши, брак гурта, то есть ребра копейки, два аверса или знаменитые "хулиганки", которые отчеканили не на своих заготовках, можно очень выгодно продать на аукционах.
Металл
Золото и серебро, конечно, имеют немалую стоимость. Однако редкая медная или никелевая монета тоже может стоить дорого, например, из-за своего исторического веса.
Далее важным фактором является грейдинг. По международной шкале различают такие состояния:
UNC (Uncirculated) – превосходное состояние, монета не была в обращении;
AU (Almost Uncirculated) – почти не была в обращении, детали немного потерты;
XF (Extremely Fine) – хорошее состояние без блеска, рельеф потертый;
VF (Very Fine) – рельеф сохранился на 75%;
F (Fine) – до 50% деталей стерто, блеск отсутствует;
VG (Very Good) – рисунок виден лишь на 25%;
G (Good) – монеты почти не имеют коллекционной ценности;
Proof – специально чеканенные для коллекционеров монеты с особыми технологиями.
Какие монеты ценятся в Украине?
В Украине коллекционеры "охотятся" за многими редкими монетами. Например, 1 гривна 1992 года выпуска может принести владельцу на аукционе до 80 тысяч гривен, пишет сайт Violity.
Также ценными являются и копейки:
1 копейка 1992 года – более 17 тысяч гривен;
2 копейки 1992 года – до 48 тысяч гривен;
10, 25, 50 копеек 1992 года – от 7 до 17 тысяч гривен и тому подобное.
Другие редкие экземпляры:
2 копейки 1993 года;
1, 5, 10 копеек 1994 года;
25 копеек и 1 гривна 1995 года;
1, 2, 5, 50 копеек 1996 года;
5, 10, 25, 50 копеек 2001 года;
2, 25, 50 копеек 2003 года;
1 гривна 2008 года.
Важно! Особый интерес коллекционеров вызывают также "английские карбованки" 1992 года выпуска с вдавленным трезубцем на выпуклом щите. Этот недостаток эскиза повышает ценность монет.
Какая самая дорогая монета Украины?
Самая дорогая монета в Украине отчеканили на Монетном дворе Национального банка в 2012 году. Она посвящена финальному турниру чемпионата Европы по футболу Евро-2012, который тогда принимали Украина и Польша. Официальное название памятной монеты – "Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 года".
Монета изготовлена из золота и имеет значительный вес – 500 граммов, что делает ее одной из крупнейших и самых ценных в нумизматической коллекции Украины.
По словам председателя Национального банка Украины Андрея Пышного, на момент выпуска ее стоимость составляла примерно 350 тысяч гривен. Однако с годами цена значительно выросла, и сегодня на вторичном рынке такая монета может стоить несколько миллионов гривен