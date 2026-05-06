Какая будет пенсия, если есть 19 лет стажа

Конечный размер пенсии зависит от нескольких факторов. В частности, количества стажа и дохода, который имел человек. Какая будет пенсия, если проработал 19 лет, рассказываем далее.

Реально ли уйти на пенсию, имея 19 лет стажа?

Сейчас уйти на пенсию, имея 19 лет стажа реально, сообщает ПФУ.

Читайте также Можно ли увеличить пенсию, если продолжить работать

Дело в том, что, чтобы уйти на пенсию, лицо должно приобрести достаточно стажа. В этом году эти требования следующие:

чтобы уйти на пенсию в 60 лет , нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа;

, нужно иметь минимум – 33 года страхового стажа; в 63 года необходимо уже минимум – 23 года страхового стажа;

необходимо уже минимум – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Эти требования со временем будут меняться. Согласно Закону Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", они ежегодно будут расти. Речь идет именно о показателях для выхода на пенсию в 60 и 63 года.

Какая будет пенсия при 19 годах стажа?

Для того чтобы провести расчеты, учтем следующие факторы:

доход лица составлял – 10 тысяч гривен;

человек имеет стаж 19 лет, соответственно, может выйти на пенсию только в 65;

гражданин идет на пенсию на общих условиях;

все расчеты происходят через пенсионный калькулятор.

С учетом всех приведенных данных, пенсия должна составлять – 2,3 тысячи гривен. Однако в реальности ситуация несколько иная.



Какая пенсия при стаже 19 лет и зарплате 10 тысяч/ Скриншот Пенсионный калькулятор

Дело в том, что, когда пенсия не достигает определенного минимума, ее искусственно дотягивают. В этом случае, до уровня – 3 406 гривен, сообщает Пенсионный фонд.

Что должны знать пенсионеры сейчас?