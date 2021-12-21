Количество сделок с криптовалютами и блокчейном взлетело на 131%: что это значит для секторов

В течение 2021 года криптовалюты и блокчейн были в центре внимания разных игроков на финансовых рынках. Нынешний год уже назвали определяющим для секторов.

Согласно данным The Block Research, количество сделок с криптовалютами и блокчейном выросло более чем вдвое в 2021 году, тогда как объем транзакций превысил отметку в 6 миллиардов долларов.

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Криптовалюты и блокчейн были в центре внимания

Компания Galaxy Digital, которую возглавляет поклонник биткоина Майкл Новограц, заключила первое соглашение на миллиард долларов в этом секторе. В мае стало известно о приобретении стартапа BitGo за 1,2 миллиарда долларов. В начале 2021 года Новограц попал в группу счастливчиков, успевших монетизировать рост спроса на криптовалюты.

2021 год стал определяющим для секторов блокчейна и криптовалют, когда они выросли из зарождающейся индустрии,

– говорится в отчете.

Криптовалюты и блокчейн были в центре внимания в 2021 году / Фото Unsplash

Согласно прогнозу по цифровым активам от The Block Research на 2022 год, это соглашение способствовало общему росту сделок слияния и поглощения в секторе на 131% к рекордным 197 из предыдущего максимума на уровне 85, который был зафиксирован год назад. Стоимость транзакций выросла еще более стремительно – на 730% до 6,1 миллиарда долларов.

Бум сделок наступил, поскольку компании работают над укреплением своих позиций на широком рынке криптовалют, который оценивается в 2,3 триллиона долларов. В 2021 году этот показатель ненадолго впервые превысил 3 триллиона долларов благодаря волне институциональных и розничных инвестиций в этом году.