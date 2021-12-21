Згідно з даними The Block Research, кількість угод з криптовалютами та блокчейном зросла більше ніж вдвічі у 2021 році, тоді як об'єм транзакцій перевищив позначку у 6 мільярдів доларів.

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Криптовалюти та блокчейн були у центрі уваги

Компанія Galaxy Digital, яку очолює прихильник біткойна Майкл Новограц, уклала першу угоду на мільярд доларів у цьому секторі. У травні стало відомо про придбання стартапу BitGo за 1,2 мільярда доларів. На початку 2021 року Новограц потрапив до групи щасливчиків, які встигли монетизувати зростання попиту на криптовалюти.

2021 рік став визначальним для секторів блокчейну та криптовалют, коли вони виросли з індустрії, яка тільки зароджувалася,

– йдеться у звіті.

Криптовалюти та блокчейн були у центрі уваги у 2021 році / Фото Unsplash

Згідно з прогнозом щодо цифрових активів від The Block Research на 2022 рік, ця угода сприяла загальному зростанню угод злиття та поглинання у секторі на 131% до рекордних 197 з попереднього максимуму на рівні 85, який був зафіксований рік тому. Вартість транзакцій зросла ще стрімкіше – на 730% до 6,1 мільярда доларів.

Бум угод настав, оскільки компанії працюють над зміцненням своїх позицій на ринку криптовалют, який оцінюють у 2,3 трильйона доларів. У 2021 році цей показник ненадовго вперше перевищив 3 трильйони доларів, завдяки хвилі інституційних і роздрібних інвестицій цього року.