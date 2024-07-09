Добавляют, что сумма украденных активов хакерами существенно возросла из-за общего подорожания криптовалют и организации более масштабных кибератак. Например, средний размер краж вырос в полтора раза по сравнению с годом ранее.

Стоит внимания "Украинская биржа" объявила о прекращении работы и подала иск в суд

Хакеры похитили криптовалют на более чем 1 миллиард долларов

За первые 6 месяцев 2024 года хакерам удалось украсть криптовалюты 1,38 миллиарда долларов. Годом ранее речь шла о сумме в размере 657 миллионов долларов, которые незаконно присвоили в результате хакерских атак годом ранее.

В отчете добавили, что высокая цена цифровых монет мотивирует хакеров осуществлять кибератаки. Одной из крупнейших операций мошенников в 2024 году была кража биткойнов на примерно 308 миллионов долларов. Монеты хранили на японской криптовалютной бирже DMM Bitcoin.

Компания назвала это "несанкционированной утечкой". Согласно данным портала MarketWatch, с начала года курс биткойна вырос на 37%. На момент создания этого материала, монета стоит 57 580 долларов.