Колебания курса гривны к доллару: НБУ назвал главную причину

В Национальном банке рассказали, что главной причиной повышенного спроса на валюту в Украине стал психологический фактор. Также регулятор отметил, что на повышение курса доллара повлияли сезонные и другие временные факторы.

Причины колебания курса гривны к доллару

Психологический фактор вызван ухудшающейся информационной средой на фоне геополитического напряжения. Именно он, по мнению НБУ, стал главной причиной.

фактор вызван ухудшающейся информационной средой на фоне геополитического напряжения. Именно он, по мнению НБУ, стал главной причиной. Сезонные и временные факторы – это активизация бюджетных выплат в декабре и высокие цены на энергоносители.

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Мы видим, что ситуация на валютном рынке контролируема и текущий шок рынок проходит лучше, чем предыдущие. Спрос населения на валюту остается умеренным,

– поделился регулятор.

Регулятор напомнил, что в пятницу, 28 января , спрос на валюту на межбанковском валютном рынке снизился, и гривна укрепилась до 28,68 гривны к доллару. Нацбанк также в этот день не производил интервенции на валютном рынке.

Операции НБУ на межбанке

На прошлой неделе (24 – 27 января 2022) регулятор продал 759,5 миллионов долларов с целью сглаживания чрезмерных колебаний на рынке.

(24 – 27 января 2022) регулятор продал 759,5 миллионов долларов с целью сглаживания чрезмерных колебаний на рынке. С начала 2022 года регулятор купил на межбанке 20 миллионов долларов и продал 1511,2 миллиона долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 491,2 миллиона долларов.

Что такое межбанк Межбанк (Международный валютный рынок) – это система безналичных торгов иностранной валюты в Украине. Торговаться на нем могут только украинские банки, а регулятором выступает Нацбанк. Работает он в рабочие банковские дни, а торги проходят с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг, а в пятницу – до 16:00.

НБУ и дальше будет придерживаться принципов гибкого курсообразования. Наличный объем валютных резервов позволяет нам продолжать активно действовать на валютном рынке последовательным и предсказуемым способом и нивелировать временные всплески,

– рассказали в НБУ.

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