Причини коливання курсу гривні до долара

Психологічний чинник викликаний погіршеним інформаційним середовищем на тлі геополітичного напруження. Саме він, на думку НБУ, й став головною причиною.

чинник викликаний погіршеним інформаційним середовищем на тлі геополітичного напруження. Саме він, на думку НБУ, й став головною причиною. Сезонні та тимчасові чинники – це активізація бюджетних виплат у грудні та високі ціни на енергоносії.

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Ми бачимо, що ситуація на валютному ринку є контрольованою й поточний шок ринок проходить краще, ніж попередні. Попит населення на валюту лишається помірним,

– поділився регулятор.

Регулятор нагадав, у п'ятницю, 28 січня, попит на валюту на міжбанківському валютному ринку знизився, й гривня зміцнилася до 28,68 гривні до долара. Нацбанк також в цей день не здійснював інтервенції на валютному ринку.

Операції НБУ на міжбанку

Минулого тижня (24 – 27 січня 2022 року) регулятор продав 759,5 мільйонів доларів з метою згладжування надмірних коливань на ринку.

(24 – 27 січня 2022 року) регулятор продав 759,5 мільйонів доларів з метою згладжування надмірних коливань на ринку. З початку 2022 року регулятор купив на міжбанку 20 мільйонів доларів і продав 1 511,2 мільйона доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 491,2 мільйона доларів.

Що таке міжбанк Міжбанк (Міжнародний валютний ринок) – це система безготівкових торгів іноземної валюти в Україні. Торгуватись на ньому можуть лише українські банки, а регулятором виступає Нацбанк. Працює він в робочі банківські дні, а торги відбуваються з 10:00 до 17:00 з понеділка по четвер, а в п'ятницю – до 16:00.

НБУ й надалі дотримуватиметься принципів гнучкого курсоутворення. Наявний обсяг валютних резервів дозволяє нам продовжувати активно діяти на валютному ринку в послідовний та передбачуваний спосіб та нівелювати тимчасові сплески,

– розповіли в НБУ.

Нагадаємо, що 24 грудня курс долара на міжбанку зріс на 37 копійок за день. Торги того дня по долару закрилися в діапазоні: долар 28,5800 – 28,6000 гривні за долар.

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