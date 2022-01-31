Причины колебания курса гривны к доллару

Психологический фактор вызван ухудшающейся информационной средой на фоне геополитического напряжения. Именно он, по мнению НБУ, стал главной причиной.

Сезонные и временные факторы – это активизация бюджетных выплат в декабре и высокие цены на энергоносители.

Обратите внимание Курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года

Мы видим, что ситуация на валютном рынке контролируема и текущий шок рынок проходит лучше, чем предыдущие. Спрос населения на валюту остается умеренным,

– поделился регулятор.

Регулятор напомнил, что в пятницу, 28 января , спрос на валюту на межбанковском валютном рынке снизился, и гривна укрепилась до 28,68 гривны к доллару. Нацбанк также в этот день не производил интервенции на валютном рынке.

Операции НБУ на межбанке

На прошлой неделе (24 – 27 января 2022) регулятор продал 759,5 миллионов долларов с целью сглаживания чрезмерных колебаний на рынке.

С начала 2022 года регулятор купил на межбанке 20 миллионов долларов и продал 1511,2 миллиона долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 491,2 миллиона долларов.

Что такое межбанк Межбанк (Международный валютный рынок) – это система безналичных торгов иностранной валюты в Украине. Торговаться на нем могут только украинские банки, а регулятором выступает Нацбанк. Работает он в рабочие банковские дни, а торги проходят с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг, а в пятницу – до 16:00.

НБУ и дальше будет придерживаться принципов гибкого курсообразования. Наличный объем валютных резервов позволяет нам продолжать активно действовать на валютном рынке последовательным и предсказуемым способом и нивелировать временные всплески,

– рассказали в НБУ.

Напомним , что 24 декабря курс доллара на межбанке вырос на 37 копеек за день. Торги того дня по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,5800 – 28,6000 гривны за доллар.