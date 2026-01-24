Самый большой рост за годы: кому пересчитают пенсии уже в марте
- В марте 2026 года в Украине произойдет масштабная индексация пенсий, повышение может составить 14,6%.
- Перерасчет будет автоматическим, но не охватит отдельные категории граждан со специальными правилами начисления выплат.
Уже этой весной часть украинских пенсионеров получит повышенные выплаты. Правительство планирует провести одну из самых масштабных индексаций пенсий за последние годы, призванную смягчить влияние инфляции и подорожания товаров и услуг.
На сколько повысится пенсия в марте?
В марте 2026 года в Украине состоится одна из самых масштабных индексаций пенсий за последние годы. Как сообщает Oboz.ua со ссылкой на собственные расчеты, повышение может составить аж 14,6%.
Это может сделать весеннюю индексацию рекордной за последние годы. В то же время фактический размер доплаты будет разным для каждого пенсионера: в денежном эквиваленте наибольший рост получат те, чья базовая пенсия выше.
Интересно! По предварительным расчетам, повышение почти на 1 000 гривен могут получить пенсионеры, чья нынешняя пенсия составляет около 6 850 гривен.
Как осуществляется индексация пенсии?
Перерасчет будет осуществляться по формуле, закрепленной в пенсионном законодательстве. Она учитывает два базовых показателя: уровень инфляции и динамику средней заработной платы за прошлый год, объясняет Пенсионный фонд.
Справочно: На основе этих данных формируется индексационный коэффициент, который применяется к действующим пенсионным выплатам.
Перерасчет охватит большинство получателей пенсий и произойдет автоматически, без подачи заявлений. В то же время отдельные категории граждан, для которых действуют специальные правила начисления выплат, под индексацию не подпадают.
Окончательные параметры повышения правительство должно утвердить после завершения технических расчетов, а обновленные суммы пенсионеры увидят уже в мартовских выплатах.
Кому не проиндексируют пенсию в марте?
В то же время индексация в марте не охватит всех пенсионеров. Законодательство предусматривает исключения для отдельных категорий лиц, пенсионные выплаты которых не подлежат общему механизму ежегодного перерасчета.
В частности, без индексации останутся граждане, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет. Их выплаты уже были назначены с учетом актуального уровня средней заработной платы.
Также перерасчет не применяется к лицам, которые получают специальные пенсии. Речь, частности, о судьях, прокурорах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и других льготных категорий.