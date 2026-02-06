Не пропустите дедлайн: до какого числа следует оплатить коммуналку

Несмотря на военное положение, украинцы должны регулярно оплачивать коммунальные услуги. Сделать это нужно до определенной даты.

Когда нужно заплатить за коммуналку?

За коммуналку рекомендуется рассчитываться до 20 числа каждого месяца, о чем говорится на сайте платежного сервиса Pay.

Лучшее время для оплаты – с 5 по 10 число. Если же человек не оплатит коммунальные услуги, то могут начислить, а затем "взыскать неустойку" (то есть штрафы или пени).

Но есть исключение – если потребитель не проживает по своему адресу более 30 календарных дней. Тогда он может подать заявление и документальное подтверждение факта отсутствия у себя дома и не платить коммуналку.

Это могут быть:

справки с мест временного проживания;

военной службы;

отбывания наказания;

учебы или работы и тому подобное.

А мораторий на отключение сохраняется только для жителей территорий сохраняется только для жителей территорий, где ведутся боевые действия и жителей временно оккупированных Россией территорий. Также правительством запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг, если дом был поврежден в результате боевых действий. Но если владелец заранее проинформировал о таких случаях.

В то же время в Украине планируют пересчитать коммунальные услуги. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Отмечается, что перерасчет должны осуществить сами поставщики услуг, коммунальные предприятия. Это должно произойти автоматически, без дополнительных заявлений от людей.

Перерасчет будут осуществлять за период с 1 января. И это отразиться в платежках уже в феврале.

Решение касается:

теплоснабжения;

водоснабжения;

вывоза бытовых отходов.

Люди должны платить только за полученные услуги,

– подчеркнула Свириденко.

Важно! Если из-за российских обстрелов тепла или воды не было, то потребители не должны за них переплачивать.

Что еще следует знать о коммунальных услугах в Украине?