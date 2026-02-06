Не проґавте дедлайн: до якого числа слід сплатити комуналку

Попри воєнний стан, українці мають регулярно сплачувати комунальні послуги. Зробити це потрібно до певної дати.

Коли потрібно заплатити за комуналку?

За комуналку рекомендовано розраховуватись до 20 числа кожного місяця, про що йдеться на сайті платіжного сервісу Pay.

Найкращий час для сплати – з 5 по 10 число. Якщо ж людина не сплатить комунальні послуги, то можуть нарахувати, а потім "стягнути неустойку" (тобто штрафи чи пені).

Але є виняток – якщо споживач не проживає за своєю адресою понад 30 календарних днів. Тоді він може подати заяву та документальне підтвердження факту відсутності у себе вдома та не платити комуналку.

Це можуть бути:

довідки з місць тимчасового проживання;

військової служби;

відбування покарання;

навчання або роботи тощо.

А мораторій на відключення зберігається тільки для мешканців територій, де ведуться бойові дії та жителів тимчасово окупованих Росією територій. Також урядом заборонено припиняти надання комунальних послуг, якщо будинок був пошкоджений внаслідок бойових дій. Але якщо власник заздалегідь проінформував про такі випадки.

Водночас в Україні планують перерахувати комунальні послуги. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Наголошується, що перерахунок мають здійснити самі надавачі послуг, комунальні підприємства. Це має відбутися автоматично, без додаткових заяв від людей.

Перерахунок здійснюватимуть за період з 1 січня. І це відобразитися у платіжках вже у лютому.

Рішення стосується:

теплопостачання;

водопостачання;

вивезення побутових відходів.

Люди мають платити лише за отримані послуги,

– підкреслила Свириденко.

Важливо! Якщо через російські обстріли тепла чи води не було, то споживачі не повинні за них переплачувати.

Що ще слід знати про комунальні послуги в Україні?