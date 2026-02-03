Когда нужно актуализировать данные для Нафтогаза?
Сделать это можно лично или онлайн. Как и в каком случае сформировать заявление – рассказали в Нафтогазе.
Нафтогаз призывает вовремя обновлять данные, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление услуг. Сделать это стоит, если вы:
- изменили паспортные данные;
- приобрели или унаследовали жилье;
- обновили номер телефона или электронный адрес.
Правильная персональная информация нужна, чтобы начисления за потребленный газ были корректными, а в счетах не возникало ошибок. Также это позволит вовремя получать важные сообщения – об изменениях тарифов, состояние лицевого счета или наличие задолженности – и беспрепятственно пользоваться цифровыми сервисами.
Обратите внимание! Это касается именно данных владельца лицевого счета – лица, на которое зарегистрировано жилье и заключен договор с газоснабжающей компанией.
Например, если право собственности изменилось, а данные остались без изменений – это может привести к трудностям с доступом к информации и получением услуг.
Как можно актуализировать данные?
Собранный пакет документов можно передать одним из удобных способов:
- Онлайн – на странице "Актуализация данных".
- По электронной почте – пришлите сканкопии или четкие фото документов на адрес: client@gas.ua.
- По почте – отправьте копии документов по адресу: Кропивницкий, индекс 25001, ул. Соборная, 1А, получатель ООО "ГК "Нафтогаз Украины".
- Лично – обратитесь с оригиналами документов в ближайший центр обслуживания потребителей или отделение авторизованных партнеров (карта центров обслуживания по ссылке).
Как подать заявление в Нафтогаз онлайн?
Шаг 1 – Идентификация и верификация
На странице "Актуализация данных" введите в соответствующие строки номер лицевого счета и первые три буквы фамилии владельца. Нажмите кнопку "Далее".
Введите номер мобильного телефона, а после – полученный СМС-код или 3 последние цифры номера, с которого вам позвонили.
Шаг 2 – Формирование заявления
Выберите один из трех вариантов заполнения заявки: через Дию, IDGOVUA или самостоятельно (скачать шаблон можно по ссылке). Сформируйте файл заявления и подпишите его – через Дия.Подпись, с помощью электронной подписи (КЭП) или вручную (распечатайте, подпишите и просканируйте).
Шаг 3 – Загрузите необходимые документы и отправьте заявление
Кроме заявления, вам понадобится скан-копия паспорта гражданина Украины (а также справка о регистрации места жительства для ID-карты), а при необходимости – другие документы, подтверждающие необходимость изменения данных (например, последний счет за потребленный газ или распределение газа в случае изменения адреса, документы, подтверждающие смену фамилии и т.д.).
Важно! Сканы или фотографии должны быть четкими и содержать всю необходимую информацию. Рекомендуется загружать документы в форматах PDF, JPG, PNG.
Что еще стоит знать клиентам Нафтогаза?
Украинцы также могут получить 1% скидки на оплату газа. Для этого необходимо до 15 числа ежемесячно воспользоваться любым из цифровых сервисов для расчета – мобильным приложением Куб, личным кабинетом клиента Нафтогаза, чат-ботом GASUA в вайбере или телеграмме и тому подобное.
До конца отопительного сезона, то есть 30 апреля 2026 года, для бытовых потребителей тариф на газ останется неизменным – 7,96 гривны за кубометр.