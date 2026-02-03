Когда нужно актуализировать данные для Нафтогаза?

Сделать это можно лично или онлайн. Как и в каком случае сформировать заявление – рассказали в Нафтогазе.

Смотрите также Газ и нефть в Украине под ударами: какие последствия и возможны ли отключения не только света

Нафтогаз призывает вовремя обновлять данные, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление услуг. Сделать это стоит, если вы:

изменили паспортные данные;

приобрели или унаследовали жилье;

обновили номер телефона или электронный адрес.

Правильная персональная информация нужна, чтобы начисления за потребленный газ были корректными, а в счетах не возникало ошибок. Также это позволит вовремя получать важные сообщения – об изменениях тарифов, состояние лицевого счета или наличие задолженности – и беспрепятственно пользоваться цифровыми сервисами.

Обратите внимание! Это касается именно данных владельца лицевого счета – лица, на которое зарегистрировано жилье и заключен договор с газоснабжающей компанией.



Например, если право собственности изменилось, а данные остались без изменений – это может привести к трудностям с доступом к информации и получением услуг.

Как можно актуализировать данные?

Собранный пакет документов можно передать одним из удобных способов:

Онлайн – на странице "Актуализация данных".

– на странице "Актуализация данных". По электронной почте – пришлите сканкопии или четкие фото документов на адрес: client@gas.ua .

– пришлите сканкопии или четкие фото документов на адрес: . По почте – отправьте копии документов по адресу: Кропивницкий, индекс 25001, ул. Соборная, 1А, получатель ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

– отправьте копии документов по адресу: Кропивницкий, индекс 25001, ул. Соборная, 1А, получатель ООО "ГК "Нафтогаз Украины". Лично – обратитесь с оригиналами документов в ближайший центр обслуживания потребителей или отделение авторизованных партнеров (карта центров обслуживания по ссылке).

Как подать заявление в Нафтогаз онлайн?

Шаг 1 – Идентификация и верификация

На странице "Актуализация данных" введите в соответствующие строки номер лицевого счета и первые три буквы фамилии владельца. Нажмите кнопку "Далее".

Введите номер мобильного телефона, а после – полученный СМС-код или 3 последние цифры номера, с которого вам позвонили.

Шаг 2 – Формирование заявления

Выберите один из трех вариантов заполнения заявки: через Дию, IDGOVUA или самостоятельно (скачать шаблон можно по ссылке). Сформируйте файл заявления и подпишите его – через Дия.Подпись, с помощью электронной подписи (КЭП) или вручную (распечатайте, подпишите и просканируйте).

Шаг 3 – Загрузите необходимые документы и отправьте заявление

Кроме заявления, вам понадобится скан-копия паспорта гражданина Украины (а также справка о регистрации места жительства для ID-карты), а при необходимости – другие документы, подтверждающие необходимость изменения данных (например, последний счет за потребленный газ или распределение газа в случае изменения адреса, документы, подтверждающие смену фамилии и т.д.).

Важно! Сканы или фотографии должны быть четкими и содержать всю необходимую информацию. Рекомендуется загружать документы в форматах PDF, JPG, PNG.

Что еще стоит знать клиентам Нафтогаза?