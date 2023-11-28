Европа сбрасывает энергетическую удавку России: Коболев о конкурентах Москвы и усилении санкций

Борьба за энергетический рынок Европы продолжается. Полномасштабное вторжение России в Украину существенно изменило ситуацию в этом секторе. Это помогло выйти на первый план новым игрокам. Кроме того, вопрос эффективности санкций остается в центре внимания.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коблолев рассказал о странах, которые имеют все шансы потеснить Россию с энергетического рынка Европы, роли Саудовской Аравии и санкциях против государства-агрессора. Первую часть интервью – читайте здесь.

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Перспективные конкуренты для России

Европа уже начала работать с другими поставщиками, среди них Азербайджан, Катар и др. По вашему мнению, какие еще страны имеют возможность наладить сотрудничество с Европой в энергетическом секторе?

Огромный потенциал находится в странах, которые были в составе СССР, так называемые азиатские республики. Кроме Азербайджана, это Туркменистан и Узбекистан. Там есть Каспийский газопровод. И россияне костьми ложатся, чтобы этого не произошло. Что бы ни было, рано или поздно его все равно пробьют и построят.

Вторым очень перспективным регионом, я считаю, Северную Африку. Между Европой и странами Северной Африки уже идет большое количество газа, но объемы можно кардинально увеличить. Можно найти новые интересные залежи газа в Средиземном море вблизи Израиля. Есть известное месторождение Левиафан, которое разрабатывают. Это большие перспективы.

По моему мнению, если россияне не вернутся на газовый рынок еще года 2 – 3 года, они его потеряют полностью и по крайней мере на перспективу нашей с вами жизни.

Роль Саудовской Аравии для энергетических рынков и Европы

Как вы считаете, может ли Саудовская Аравия получить статус России как главного поставщика нефти, в таком случае, для Европы?

Саудовской Аравии это точно выгодно, но там есть своя сложная политика. К примеру, если приходит Саудовская Аравия, которая понимает, что вы их единственный шанс, то тогда у вас шансов на успешные переговоры очень мало.

Неправильно о чем-нибудь просить Саудовскую Аравию и вести переговоры, когда эта страна находится в суперпозиции. Суперпозицию нужно убрать. Остается вопрос: "Как это сделать?".

Возвращаясь к ценам на газ, на нефть, мы все понимаем, что у нас есть западный мир и есть экономика стран, как, например, Китай. В глобальной экономической экосистеме западный мир является конечными потребителями большой части того, что производит китайская экономика. То есть без экспорта в страны западного мира китайская экономика развиваться нормально не сможет.

У них так же есть большой внутренний рынок. Но они все-таки были и остаются экспортно ориентированными. Потому что основная перспектива экономического роста является продуктом взаимодействия и экспорта на Запад.

Что это значит?

Представим себе, что Россия перенаправила всю нефть в Китай, а Саудовская Аравия перенаправила всю нефть в Европу. Если посмотреть на последние графики доходов от экспорта нефти Российской Федерации, то они сравнялись с доходами перед полномасштабной войной.

Это ошибка Запада, которая заключается в том, что их ценовой потолок на самом деле не работает, ведь они мало потребляют российской нефти. Это сырье покупают другие и платят полную цену, а потом продукты из этой нефти продаются в Европу. Например, Индия продает нефтепродукты.



Роль Саудовской Аравии на рынке нефти / Фото – Shutterstock

В этой ситуации Европа, да и весь западный мир, должны применить механизм, который когда-то использовали, в том числе к Украине. Когда-то европейцы сказали так: "Мы считаем, что у вас цена газа является политической, а не рыночной, поэтому, чтобы выровнять ваши конкурентные возможности с возможностями производителей в Европе, мы вводим импортную пошлину на определенные виды труб, которая является антисубсидийной пошлиной".

Похожую историю должны сделать на самом деле и против подобных товаров, которые идут из стран-посредников в страны западного мира. Посчитать, какая компонента в цене этого товара является отражением стоимости энергоносителя, купленного в России, и наложить импортную пошлину так, чтобы потом этот посредник вернулся в Москву и сказал: "Смотрите, когда я беру вашу нефть и продаю ее в Великобританию, то плачу импортную пошлину. Поэтому вы мне должны продавать нефть не по 80 или 90 долларов за баррель, а, например, по 30 долларов. Иначе мне это невыгодно".

И, таким образом, Запад, не разрушая отношения с Китаем, Индией, другими странами, которые к России близки и покупают у них товары, заставляет их экономическим способом уменьшить ту цену, которую они платят России.

При этом Россию не убирают из глобального баланса энергоносителей, потому что вот этого как раз европейцы пока не готовы делать. Потому что Россия поставляет слишком много нефти и они считают, что это слишком рискованно. Я с ними до конца не согласен.

Санкции против России и что следует знать

Но здесь начинаются игры Саудовской Аравии. И в такой ситуации на самом деле можно создать определенную конкуренцию между этой идеей и идеей увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. И тогда эта история может заработать.

Россия больше всего, наверное, боялась именно энергетических санкций. Как в целом на сегодня можно оценить эффективность частичного эмбарго и ценового потолка?

Эмбарго работает. Отчасти, но работает. Но, к сожалению, потолок не работает. В первую очередь это касается доходов РФ от экспорта нефти.

Есть ли вообще возможность, что Запад может все-таки пересмотреть ценовой потолок в сторону снижения?

Вопрос не в понижении потолка. Вопрос в механизме того, как этот потолок внедряется. Без этого механизма можно поставить потолок даже 0. Но если Китай говорит: "Нам плевать, мы покупаем так, как мы покупаем", и аналогично Индия говорит: "Мы покупаем так, как мы покупаем", то это не работает.

Зачастую сообщают, что Россия продает нефть со скидками. Первое: о какой скидке мы можем говорить? И второе: не выгоднее ли Китаю все-таки и той же Индии придерживаться потолка, но с практической точки зрения просто будут платить меньше?

Они на самом деле платят меньше, насколько мне известно. Эта нефть является дешевой, а россияне компенсируют падение цены объемом. Таким образом, они на самом деле оказывают давление на других поставщиков нефти через не нефть напрямую, а нефтепродукты, поставляемые Индией и Китаем на рынки других стран.

Украинские экономисты объяснили, какие факторы позволяют России продавать нефть выше ценового потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель, а также оценили эффективность нефтяных санкций и возможность их усиления.

Какие механизмы Россия может использовать для обхода санкций?

Существует много разных мнений на этот счет. Я знаю, что сейчас активно обсуждают на Западе то, что россияне на значительную долю нефти предлагают скидку, и она предусматривает, что часть денег остается на счетах определенных компаний-посредников за пределами России. Затем эти деньги используются для военных нужд.

Россияне также пользуются разными каналами оплат. Эти каналы ловить непродуктивно и очень неэффективно. Гораздо проще накладывать импортные пошлины или другие налоги на конечные продукты, которые идут в страны Европы. И таким образом через экономический стимул делать нецелесообразным приобретение российских энергоносителей за полную стоимость.

Если применять этот механизм, то скачки цен на энергетическом рынке не будут проблемой для бюджетов.

Дело в том, что европейцы начали компенсировать своим потребителям часть стоимости энергоносителей из-за слишком высоких цен. Это механизм защиты, который можно усилить из этих сборов, которые они могут накладывать на товары и энергоносители, если они поставляются России в Европу. То есть внедрять импортную пошлину, забирать большую часть стоимости и из нее выдавать компенсации.

Россия будет пробовать поднимать цену, чтобы получить максимальную из этого выгоду. Европейцы будут накладывать пошлину. Эта пошлина будет идти в бюджет и деньги из бюджета будут идти потребителям. Таким образом, конечная цена от этого не пострадает на самом деле. Это будет сделано за счет россиян.

Как должна действовать Европа Если через пошлину дискриминировать Россию, тогда на самом деле удастся не поднимать общую цену для всех, а получаете доходы бюджета для компенсации тем, кому это нужно. Вот такой механизм европейцы должны применить. Они его частично применяли, но очень осторожно.

Эффективным ли будет инструмент введения вторичных санкций для компаний, стран, которые помогают России в обходе этих ограничений?

Конечно! Я считаю, что вторичные санкции – это как раз правильный путь. Если внимательно посмотреть на мое предложение, то я говорил о фактической модификации вторичных санкций. Это просто называется не санкции, а налоговый механизм.

Кто сейчас способен ввести самые эффективные вторичные санкции: США или все-таки Европа?

Это должны они делать совместно. По отдельности это не работает. Им вообще нужна коалиция между Евросоюзом, Америкой, странами Тихоокеанского региона – Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. То есть все страны, которые не из-за географического расположения, а из-за своей принадлежности к Западному миру, исповедуют западные ценности. Великобритания, Норвегия тоже туда относятся.

Если все эти страны применяют подобный механизм, то тогда это значительно повлияет на шансы россиян обойти санкции. Надо понимать, что они все равно будут их обходить через Китай и Индию. Но и будут получать гораздо меньшую цену, чем это есть сейчас.

Нападение Хамас на Израиль всколыхнуло и мир, и мировые рынки. Какие сейчас можно спрогнозировать сценарии события для энергетических рынков с учетом этой ситуации?

Думаю, что главное влияние этих событий будет иметь направление безопасности. В вопросах энергетики важным будет то, вмешаются ли в эту войну арабские страны, которые являются поставщиками энергоносителей для западного мира.

Для нас это было бы удивительно негативным развитием событий. Если Запад начнет воевать с арабскими странами, то тогда воевать с арабскими странами и с россиянами одновременно будет гораздо труднее. Это не в наших интересах.



Санкции против России / Фото Shutterstock