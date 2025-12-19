Это произошло в пятый раз: Центробанк России снова изменил ключевую ставку
- Центробанк России снизил ключевую ставку с 16,5% до 16% на фоне экономических изменений.
- Центробанк прогнозирует снижение годовой инфляции до 4 – 5% в 2026 году.
Центробанк России принял решение откорректировать ключевую ставку. Этот показатель снизится с 16,5% до 16%. Такое решение было принято на фоне экономических изменений.
Почему в России снизили ключевую ставку?
Российский регулятор утверждает, что в России растет экономика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центробанк.
Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько выросли. Кредитная активность остается высокой. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели,
– заявил российский Центробанк.
По данным российского регулятора, сейчас ощутимы следующие изменения:
- показатели роста цен снизились до 4,6% против 6,6% в III квартале 2025 года;
- годовая инфляция достигает 5,8%, по итогам года она, вероятно, не превысит 6%.
Центробанк России считает, что ситуация в экономике выглядит так:
- общая экономическая активность умеренно растет;
- ощущается низкий показатель безработицы;
- уменьшение дефицита на рынке труда;
- рост доходов населения;
- а на рост цен повлияла ситуация с моторным топливом и плодоовощной продукцией.
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий,
– отметил российский Центробанк.
Согласно прогнозу, Центробанка России, инфляция будет на таком уровне:
- в 2026 году годовая инфляция должна снизиться до 4 – 5%;
- а для 2027 года точный показатель, пока не спрогнозирован, однако он, вероятно, ожидается на уровне до 4%.
Вместе с такими ожиданиями, есть и довольно негативные тенденции. Они зафиксированы в прогнозе социально-экономического развития, сообщает разведка.
В частности, ожидается значительный рост дефицита бюджета России. Более того, ситуация там может еще больше ухудшаться и не улучшаться до 2042 года.
Интересно! Следующее заседание Центробанка России, по ключевой ставке, ожидается 13 февраля.
Как менялась ключевая ставка в России в 2025 году?
В июне 2025 года, Центробанк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Следующее изменение было в июле. Именно тогда ключевая ставка стала 18%, вместо 20%.
Уже в сентябре ключевая ставка в России снова изменилась. Ее снизили с 18 до 17%.
Следующее снижение произошло в октябре. Тогда ключевую ставку опустили с 17% до 16,5%.