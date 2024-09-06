Ключевая отрасль России столкнулась с серьезной проблемой: никаких успехов второй год подряд

Россия столкнулась с серьезной проблемой, которая связана с добычей нефти. Напомним, что именно экспорт черного золота – это один из ключевых источников поступления финансов в бюджет.

Россия пытается найти крупные нефтяные месторождения

В России пытаются найти новые месторождения с большими залежами нефти. Однако они не имеют значительных успехов второй год подряд. В частности, за первые 6 месяцев 2024 года в России открыли лишь 5 новых месторождений, но все они оказались небольшими, об этом сообщают российские СМИ.

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Глава Минприроды России Александр Козлов на Восточном экономическом форуме рассказал, что все выше упомянутые месторождения были открыты в Приволжском федеральном округе. Суммарные запасы этих месторождений оцениваются всего в 47 миллиона тонн. Для понимания, при текущих темпах добычи сырья, Россия выкачивает этот объем из недр примерно за один месяц. За год Россия добывает 515 миллионов тонн нефти.

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Последний раз крупное месторождение в России открывали в 2022 году. Это было Мадачагское месторождение на шельфе Баренцева моря, запасы которого покрывают всего два месяца российской добычи. Однако даже это месторождение не может сравниться с месторождениями, которые открывали во времена СССР. Среди них были такие:

Месторождение Самотлор с запасами 7 миллиардов тонн нефти;

Ромашкинское месторождение с запасами сырьем на 3 миллиарда тонн;

Приобское месторождение с запасами 2,4 миллиарда тонн.

Добавляют, что без новых крупных месторождений российская нефтяная промышленность живет из года в год. В частности, по данным Роснедр, до 90% всех месторождений, выявленных на территории России в последние годы, относятся к мелким и очень мелким.