В Китае началась золотая лихорадка: цены на драгоценные металлы рекордно растут

Целая волна китайских золотодобывающих компаний хлынула на рынок Гонконга, стремясь привлечь инвестиции на фоне рекордного роста цен на золото. Сейчас этот металл является одним из самых привлекательных сырьевых товаров.

Как китайские компании захватывают рынок золота

В 2024 году китайские производители, включая Chifeng Jilong Gold Mining, уже привлекли более 700 миллионов долларов. Ожидается, что дочерняя компания крупнейшего золотодобытчика Китая – Zijin Mining Group Co – может привлечь еще более 1 миллиарда долларов в ближайшие месяцы, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Еще одно подразделение, принадлежащее Shandong Gold Mining, может получить более 500 миллионов долларов. Такие размещения могут привести к тому, что в 2025 году объем привлеченных золотодобытчиками золотодобытчиками средств на рынке акций достигнет максимума за десятилетие.

Как изменились цены на золото

Цена на золото начала расти с 2024 года и в апреле установила исторический рекорд – более 3 500 долларов за унцию.

Такой рост, поддерживаемый активным спросом со стороны центральных банков и инвесторов, которые ищут защиту на фоне глобальной торговой напряженности, стал настоящим подарком для производителей:

Примечательно! Сейчас цена золота значительно превышает себестоимость добычи, что стимулирует новые инвестиции.

Китай занимает центральное место на глобальном рынке золота. Это крупнейший в мире производитель и потребитель драгоценного металла.

Важно! Народный банк Китая уже семь месяцев подряд увеличивает золотой резерв, возглавляя так называемые официальные закупки.

При таких высоких ценах на золото и хорошей рентабельности горнодобывающим компаниям гораздо проще привлекать средства,

– отметил аналитик инвестиционного фонда Commodity Discovery Fund Сэмсон Ли.

Хотя цены на золото уже продемонстрировали значительный рост, авторитетные аналитики прогнозируют, что он продлится как минимум до конца 2025 года. Среди них Goldman Sachs, который сохраняет прогноз в 4 тысячи долларов за унцию до следующего года.

Экспансия китайских компаний

На месторождениях своей страны китайские компании сталкиваются с ухудшением качества руды. Это усиливает их стремление к приобретению зарубежных активов с целью расширения ресурсной базы.

Китайским горнодобывающим компаниям, по-прежнему, нужны средства для покупки активов и поддержания долговой нагрузки – ведь они могут рассчитываться только наличными,

– добавил Ли.

При этом на рынке есть достаточно западных компаний, которые готовы продать активы – чаще всего, чтобы зафиксировать прибыль или переориентировать собственные портфели. Это создает окно возможностей для китайских покупателей.

Многие западные компании сейчас продают. Они хотят продать по высокой цене, сократить свои портфели или диверсифицировать линейку сырьевых активов. Будут и другие китайские сделки,

– пояснил финансовый директор Chifeng Jilong Gold Mining Марио Вонг.

При выборе целей для приобретения китайские компании обычно смотрят на проекты в Африке, Латинской Америке, а также в Центральной и Юго-Восточной Азии.

Тогда как западные производители избегают стран с более сложными условиями, китайские компании могут предложить опыт в строительстве инфраструктуры, что позволяет снизить затраты и повысить прибыльность.

Примечательно! На этой неделе Zijin Mining заявила о покупке золотого рудника в Казахстане за 1,2 миллиарда долларов в шаг. Также компания подала заявку на листинг своих международных активов в Гонконге, что может вызвать новый виток интереса к отрасли.