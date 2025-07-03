В Китаї почалася золота лихоманка: ціни на дорогоцінні метали рекордно зростають

Ціла хвиля китайських золотодобувних компаній ринула на ринок Гонконгу, прагнучи залучити інвестиції на тлі рекордного зростання цін на золото. Наразі цей метал є одним із найпривабливіших сировинних товарів.

Як китайські компанії захоплюють ринок золота

У 2024 році китайські виробники, включаючи Chifeng Jilong Gold Mining, вже залучили понад 700 мільйонів доларів. Очікується, що дочірня компанія найбільшого золотодобувача Китаю – Zijin Mining Group Co – може залучити ще понад 1 мільярд доларів у найближчі місяці, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ще один підрозділ, що належить Shandong Gold Mining, може отримати понад 500 мільйонів доларів. Такі розміщення можуть призвести до того, що у 2025 році обсяг залучених золотодобувачами коштів на ринку акцій досягне максимуму за десятиліття.

Як змінилися ціни на золото

Ціна на золото почала зростати з 2024 року та у квітні встановила історичний рекорд – понад 3 500 доларів за унцію.

Таке зростання, підтримуване активним попитом з боку центральних банків та інвесторів, які шукають захист на тлі глобальної торгової напруженості, стало справжнім подарунком для виробників:

Примітно! Наразі ціна золота значно перевищує собівартість видобутку, що стимулює нові інвестиції.

Китай займає центральне місце на глобальному ринку золота. Це найбільший у світі виробник і споживач дорогоцінного металу.

Важливо! Народний банк Китаю вже сім місяців поспіль збільшує золотий резерв, очолюючи так звані офіційні закупівлі.

При таких високих цінах на золото і хорошій рентабельності гірничодобувним компаніям набагато простіше залучати кошти,

– зазначив аналітик інвестиційного фонду Commodity Discovery Fund Семсон Лі.

Хоча ціни на золото вже продемонстрували значне зростання, авторитетні аналітики прогнозують, що воно триватиме як мінімум до кінця 2025 року. Серед них Goldman Sachs, який зберігає прогноз у 4 тисячі доларів за унцію до наступного року.

Експансія китайських компаній

На родовищах своєї країни китайські компанії стикаються з погіршенням якості руди. Це посилює їхнє прагнення до придбання закордонних активів з метою розширення ресурсної бази.

Китайським гірничодобувним компаніям, як і раніше, потрібні кошти для купівлі активів і підтримки боргового навантаження – адже вони можуть розраховуватися тільки готівкою,

– додав Лі.

При цьому на ринку є достатньо західних компаній, які готові продати активи – найчастіше, щоб зафіксувати прибуток або переорієнтувати власні портфелі. Це створює вікно можливостей для китайських покупців.

Багато західних компаній зараз продають. Вони хочуть продати за високою ціною, скоротити свої портфелі або диверсифікувати лінійку сировинних активів. Будуть й інші китайські угоди,

– пояснив фінансовий директор Chifeng Jilong Gold Mining Маріо Вонг.

При виборі цілей для придбання китайські компанії зазвичай дивляться на проєкти в Африці, Латинській Америці, а також у Центральній та Південно-Східній Азії.

Тоді як західні виробники уникають країн зі складнішими умовами, китайські компанії можуть запропонувати досвід у будівництві інфраструктури, що дозволяє знизити витрати та підвищити прибутковість.

Примітно! Цього тижня Zijin Mining заявила про купівлю золотої копальні в Казахстані за 1,2 мільярда доларів крок. Також компанія подала заявку на лістинг своїх міжнародних активів у Гонконгу, що може спричинити новий виток інтересу до галузі.