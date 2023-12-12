Теряют интерес в Китае: инвесторы продолжают избавляться от китайских акций

Иностранные инвесторы продавали китайские акции четыре месяца подряд, что явилось самой длительной серией продаж. Поскольку опасения по поводу восстановления экономики Китая сохраняются.

Так, иностранные инвесторы продали акций на 1,8 миллиарда юаней – около 252 миллионов долларов – на фоне того, что китайский индекс продолжает падать. В частности, в ноябре индекс CSI 300 упал на 2,1% – это был худший показатель среди основных мировых индексов.

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На закрытии 1 декабря CSI 300 составил 3482,88 пункта, потеряв 0,38%. Инвесторы разочарованы восстановлением китайской экономики, а прибыль компаний за третий квартал и прогнозы их не поразили,

– объяснил стратег Saxo в Гонконге Рэдмонд Вонг.

Что происходит с индексом CSI 300

Второй крупнейший фондовый рынок в мире продолжает падать. В четверг, 30 ноября, CSI 300 торговался вблизи минимума 2023 года, который был достигнут месяцем ранее – в октябре. Несмотря на признаки того, что Китай хочет решить проблему в своем секторе недвижимости, настроения инвесторов остаются отрицательными.

Отток денег инвесторов с китайского рынка в ноябре сопоставим со средним ежемесячным оттоком в 60 миллиардов юаней с августа по октябрь.

Сейчас иностранные корпорации выводят больше средств из Китая, чем вкладывают в него. Замедление экономики Китая, низкие процентные ставки и геополитическая борьба с США вызывали сомнения по поводу экономического потенциала страны.

В то же время, результаты CSI 300 резко контрастируют. с ростом индекса MSCI All-Country World Index почти на 9% в ноябре, что было вызвано уверенностью инвесторов в том, что Федеральная резервная система закончила серию повышений ставок.