Дело в том, что платежная система UnionPay установила ограничения для снятия наличных денег за пределами России с эмитированных российскими банками карт. До этого компания отказалась от сотрудничества с российскими банками, против которых были введены санкции, поскольку опасается введения вторичных санкций.
Обратите внимание Чрезвычайная активность центробанков в 2022 году: последствия для мировой экономики
Китайская платежная система установила ограничения для россиян
Сразу несколько российских банков сообщили своим клиентам, что отныне они могут снять с эмитированных карт не больше 50 тысяч юаней или 7,18 тысячи долларов в день. Кроме того, пользователи не будут иметь возможности получить более 500 тысяч юаней в год или эквивалент этой суммы в других валютах.