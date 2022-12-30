Дело в том, что платежная система UnionPay установила ограничения для снятия наличных денег за пределами России с эмитированных российскими банками карт. До этого компания отказалась от сотрудничества с российскими банками, против которых были введены санкции, поскольку опасается введения вторичных санкций.

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Китайская платежная система установила ограничения для россиян

Сразу несколько российских банков сообщили своим клиентам, что отныне они могут снять с эмитированных карт не больше 50 тысяч юаней или 7,18 тысячи долларов в день. Кроме того, пользователи не будут иметь возможности получить более 500 тысяч юаней в год или эквивалент этой суммы в других валютах.

К теме! В начале октября стало известно, что в трех европейских странах перестали принимать китайские карты UnionPay, которые были выпущены русскими банками. Речь идет о банках Чехии, Испании и Кипра.

Такие заявления сделали Российский стандарт, ВБРР и Приморье. Последний банк из этого списка советует своим клиентам оформить новые карты, если они хотят снять большие суммы в наличных, чем позволяет система. В других финучреждениях России добавили, что пока не знают о новых ограничениях, а некоторые называют другие лимиты для карт UnionPay.