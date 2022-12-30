Річ у тому, що платіжна система UnionPay встановила обмеження для зняття готівки за межами Росії з емітованих російськими банками карт. До цього компанія відмовилася від співпраці з російськими банками, проти яких запровадили санкції, оскільки остерігається запровадження вторинних санкцій.
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Китайська платіжна система встановила обмеження для росіян
Відразу кілька російських банків повідомили своїм клієнтам, що відтепер вони можуть зняти з емітованих карток не більше 50 тисяч юанів або 7,18 тисячі доларів на день. Крім того, користувачі не будуть мати можливості отримати понад 500 тисяч юанів на рік або еквівалент цієї суми в інших валютах.