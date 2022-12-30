Річ у тому, що платіжна система UnionPay встановила обмеження для зняття готівки за межами Росії з емітованих російськими банками карт. До цього компанія відмовилася від співпраці з російськими банками, проти яких запровадили санкції, оскільки остерігається запровадження вторинних санкцій.

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Китайська платіжна система встановила обмеження для росіян

Відразу кілька російських банків повідомили своїм клієнтам, що відтепер вони можуть зняти з емітованих карток не більше 50 тисяч юанів або 7,18 тисячі доларів на день. Крім того, користувачі не будуть мати можливості отримати понад 500 тисяч юанів на рік або еквівалент цієї суми в інших валютах.

До теми! На початку жовтня стало відомо, що у трьох європейських країнах перестали приймати китайські картки UnionPay, котрі були випущені російськими банками. Йдеться про банки Чехії, Іспанії та Кіпру.

Такі заяви зробили "Російський стандарт", ВБРР та "Приморье". Останній банк з цього списку радить своїм клієнтам оформити нові карти, якщо вони хочуть зняти більші суми у готівці, ніж дозволяє система. В інших фінустановах Росії додали, що наразі не знають про нові обмеження, а деякі називають інші ліміти для карток UnionPay.