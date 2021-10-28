Китайские власти ограничили передвижение между провинциями, поскольку вспышка коронавируса на северо-западе страны переросла в общенациональную волну. За последнюю неделю на территории материкового Китая зафиксировали более 150 случаев инфицирования , а специалисты предупреждают, что ситуация может ухудшиться.

Примечательно Финансовая безопасность: как защитить свои деньги от потенциальных угроз

Китайская компания потеряла миллиарды долларов за несколько дней

На этом фоне акции компании Haidilao за день упали на 7,5% . Это самый низкий показатель с марта 2019 года. Всего за неделю активы сети ресторанов обвалились на 20%, продемонстрировав самый плохой результат в индексе Гонконгской фондовой биржи. За три дня рыночная капитализация Haidilao снизилась на 4 миллиарда долларов.

По состоянию на 28 октября стоимость акций компании колеблется на уровне 2,89 доллара США (22,5 гонконгского доллара). Рыночная капитализация компании составляет 15,8 миллиарда долларов или 123 миллиарда гонконгских долларов, сообщает Yahoo!Finance .

Аналитик Credit Suisse в Гонконге Вероника Сонг отметила, что перспективы восстановления Haidilao остаются сомнительными, несмотря на то, что компания, вероятно, готова закрыть больше убыточных точек для повышения прибыльности. Эксперт также отметила, что сеть ресторанов восстанавливается медленнее, чем ее конкуренты, снизив целевую цену акций компании на 20% до 25,5 гонконгского доллара или 3,28 доллара США.

Целевая цена Это ожидаемая цена акции в будущем. По этой цене владелец будет готов продать определенные акции, а инвестор захочет купить их.

Компаний, работающих в сфере ресторанного бизнеса, на этой неделе теряют позиции на гонконгском фондовом рынке, в частности: