Китайская компания Evergrande объявила дефолт: как это может повлиять на рынок

Китайская компания Evergrande объявила о дефолте. Это стало последней вехой многомесячной финансовой драмы и может оказать существенное влияние на рынок.

Evergrande – это одна из крупнейших китайских компаний. Однако у застройщика долг в размере более 300 миллиардов долларов, с которым он пытался справиться в течение последних месяцев. Всего компания задолжала 171 банку и 121 финансовой фирме.

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Evergrande объявил дефолт

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Evergrande и ее дочерних компаний до RD, что означает "ограниченный дефолт". По сути, компания формально объявила дефолт, но пока не начала процедуру банкротства, ликвидации или какие-либо другие процессы, которые могли бы остановить ее деятельность, сообщает The New York Times.

Такое решение было принято из-за того, что китайский застройщик не смог выполнить свои обязательства по облигациям на 645 миллионов долларов под 13% и 590 миллионов долларов под 13,75%. Компания Evergrande должна была выплатить эти суммы 6 декабря, и это с учетом льготного периода. Оглашение дефолта также открывает путь к масштабной реструктуризации долгов застройщика.

Evergrande объявил дефолт / Фото Getty Images

Evergrande уже заявили о готовности активно сотрудничать со своими иностранными кредиторами, чтобы разработать план реструктуризации. Однако понятно, что Пекин сыграет свою роль, пишет The New York Times

Эта ситуация может повлиять на весь рынок. Во-первых, у других компаний могут возникнуть проблемы с иностранными инвесторами, ведь они менее охотно будут вкладывать свои деньги. Во-вторых, банки Поднебесной, по всей вероятности, будут сокращать объемы кредитования.

Глава китайского центробанка заявил, что компания Evergrande переживет нечто похожее на типичную реорганизацию, предполагая, что финансовая помощь не планируется. Он отметил, что риск, связанный с Evergrande, – это рыночный инцидент, который будет должным образом решен в соответствии с принципами маркетизации и верховенства права, а права и интересы кредиторов и инвесторов будут защищены в соответствии с законом.